Wikipedia introduce l’AI e spiega le nuove funzioni

Nicolo Figini | 2 Maggio 2025

ai Wikipedia

Siete pronti a scoprire in che modo cambia Wikipedia grazie all’intelligenza artificiale? Ecco la spiegazione di tutte le nuove funzionalità.

L’AI anche su Wikipedia

Anche Wikipedia decide di introdurre l’intelligenza artificiale all’interno del proprio spazio per sostenere il lavoro dei volontari che ogni giorno si occupano dell’aggiornamento delle pagine più disparate. Si tratterà sicuramente di un miglioramento nella qualità del tempo e non solo, ma tutto viene spiegato meglio dall’azienda stessa.

Come primo punto si prevede l’automazione di compiti ripetitivi che non richiedono l’intervento umano ma anche il miglioramento degli strumenti per la ricerca di informazioni nell’enciclopedia. A questo, come afferma anche il sito HDBlog, si aggiungono un ausilio per la traduzione e l’adattamento dei contenuti e sistemi che permettono il tutoraggio dei nuovi editori.

Ovviamente il contributo umano è essenziale e non verrà sostituito dall’intelligenza artificiale, questo perché l’obiettivo di Wikipedia è un altro. Chi si occupa di aggiornare le pagine, come attività volontaria, si potrà concentrare su attività di ricerca, discussione e costruzione del consenso, lasciando in disparte compiti minori.

Wikipedia vorrebbe implementare l’AI nei prossimi tre anni, garantendo dei controlli annuali. Ad oggi non ha in programma, come già affermato, di sostituire il contributo degli esseri umani. Questo perché un elevato contributi da parte dell’AI potrebbe causare determinate ripercussioni.

La Fondazione si va ad aggiungere così ad altre aziende molto note che hanno deciso di utilizzare l’intelligenza artificiale in alcuni loro ambiti. L’esempio più recente è quello di Duolingo, che si pone come obiettivo quello di sostituire in qualche modo i lavoratori a contratto. Voi cosa ne pensate dell’avvento dell’AI nella vita lavorativa e quotidiana? Fatecelo sapere con un commento.