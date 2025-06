Wikipedia mette in pausa i riassunti generati dall’AI dopo le polemiche

News

Martina Pedretti | 12 Giugno 2025

Wikipedia sospende i riassunti generati dall’IA dopo la forte opposizione degli editor

La Wikimedia Foundation ha messo in pausa l’esperimento con i riassunti generati dall’intelligenza artificiale, pensato per semplificare la lettura degli articoli di Wikipedia, dopo una dura reazione da parte della comunità degli editor. Il test, iniziato il 2 giugno sulla versione mobile del sito, prevedeva l’inserimento in cima agli articoli di un riassunto AI contrassegnato come “non verificato”.

L’iniziativa, nata con l’intento di rendere Wikipedia più accessibile, ha scatenato forti critiche da parte dei volontari. Alcuni l’hanno definita “una pessima idea”, temendo che l’uso dell’IA comprometta l’affidabilità e la neutralità dell’enciclopedia. “Solo perché Google ha lanciato i suoi riassunti non significa che dobbiamo fare lo stesso”, ha scritto un editor.

Il progetto Simple Article Summaries era stato discusso alla conferenza Wikimania 2024 come possibile strumento per rendere più leggibili contenuti complessi. Tuttavia, la comunità ha espresso preoccupazione per l’assenza di un controllo editoriale umano sui contenuti generati e per l’impatto potenziale sulla credibilità della piattaforma.

Dopo il coro di critiche, la Wikimedia Foundation ha dichiarato di voler riflettere meglio su come integrare l’IA senza snaturare l’essenza collaborativa di Wikipedia. “Introdurre l’IA nell’esperienza di lettura è una decisione seria. Non verrà implementata alcuna funzione simile senza il coinvolgimento diretto della comunità”, ha assicurato un project manager.

Per ora, l’esperimento è sospeso, ma il dibattito su come e se integrare strumenti AI in un ecosistema basato su collaborazione e verifica umana è appena iniziato.