X lancia l’opzione “Reagisci con video” per i post

Martina Pedretti | 27 Marzo 2025

Su X è arrivata una nuova opzione che permette di reagire con un video ai post pubblicati dagli altri utenti: ecco come funziona

X introduce le reazioni video per aumentare il coinvolgimento

X continua la sua trasformazione in una piattaforma “video first”, con il lancio di nuove funzionalità pensate per incentivare la creazione e l’interazione con i contenuti video. Tra queste, spicca l’introduzione della funzione “Reagisci con video”, che permette agli utenti di rispondere ai post attraverso clip video anziché con il classico testo.

Come mostrato da Radu Oncescu, la nuova opzione consente di sovrapporre il post originale alla risposta video, rendendo più immediata la creazione di clip di reazione direttamente all’interno della piattaforma. Questa funzione, già testata da un ristretto numero di utenti all’inizio del mese, sta ora venendo estesa a una platea più ampia.

In parallelo, X sta lavorando a un’altra innovativa modalità di interazione video: la segmentazione delle entità, che consente agli utenti di registrarsi in video sovrapponendo se stessi a un post o a un’immagine come sfondo. Questo effetto, simile al green screen di TikTok, punta a rendere le risposte video più dinamiche e contestualizzate.

Oltre a queste novità, la piattaforma ha aggiunto una scheda video dedicata a gennaio e sta espandendo il proprio catalogo di contenuti originali. Inoltre, l’azienda ha annunciato un aumento del 40% delle visualizzazioni video anno su anno, segno che il pubblico sta rispondendo positivamente alla nuova direzione.

Un’altra funzionalità in arrivo è la possibilità di generare video a partire da testo grazie al chatbot Grok, che potrebbe incentivare ulteriormente la produzione di contenuti multimediali. Tuttavia, resta da vedere se la community di X adotterà veramente un approccio “video first”, dato che la piattaforma è storicamente legata ai contenuti testuali.

Per ora, le nuove funzionalità video sono in fase di test con un numero selezionato di utenti, mentre la funzione “Reagisci con video” è già disponibile per una platea più ampia.