Andrea Sanna | 11 Aprile 2025

Stretta per gli account parodia da parte di X! La scelta da parte dell’ex Twitter cosa prevede e cosa succederà da ora.

La stretta di X per alcuni account

Se da una parte Whatsapp ha lanciato una nuova serie di funzioni, dall’altra su X arriva una stretta importante sugli account parodia. Una mossa annunciata annunciata dai social network di Elon Musk per poter così garantire una maggiore trasparenza agli account. Di cosa si tratta però nello specifico.

Secondo quanto annunciato dall’account Safety ufficiale di X, si legge quanto segue: “stiamo implementando degli aggiornamenti per migliorare la trasparenza degli account Parody, Commentary e Fan (PCF) sulla nostra piattaforma. A partire dal 10 aprile, tutti gli account PCF dovranno includere parole chiave conformi all’inizio dei nomi dei profili ed evitare di usare avatar identici alle entità che rappresentano”.

Quindi da quel che leggiamo pare proprio che su X Elon Musk sia intenzionato a stringere le maglie a tutti gli account parodia che ultimamente si sono diffusi in maniera evidente. Alcuni di essi peraltro potrebbero sembrare autentici, ma non fanno altro che provocare problemi di vario genere, oltre che truffe con protagoniste le criptovalute.

Dalla sua, per far valere le proprie ragioni X ha fatto sapere quanto segue:

“Queste modifiche sono progettate per aiutare gli utenti a comprendere meglio la natura non affiliata degli account PCF. Così da ridurre il rischio di confusione o impersonificazione. Invitiamo tutti gli account interessati ad aggiornare i propri profili prima della data di entrata in vigore delle nuove norme”.

La scelta com’è stata presa? Abbiamo avuto varie tipologie di reazioni, tra chi ha criticato le nuove linee di Musk su X, altri invece pensano che si tratti di una soluzione ovvia per un problema che lo stesso imprenditore avrebbe causato. Specie da quando ha introdotto i badge di verifica acquistabili, talvolta acquistati da account che si spacciano per volti noti.

Così X ha deciso di metterci una pezza. Basterà?