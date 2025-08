News

Martina Pedretti | 31 Luglio 2025

YouTube rende più difficile saltare le pubblicità: gli utenti segnalano la scomparsa del bottone Salta

YouTube sta silenziosamente rendendo l’esperienza gratuita sempre più scomoda. Negli ultimi giorni, un numero crescente di utenti ha segnalato su Reddit che il pulsante “Salta” per la pubblicità — storicamente disponibile dopo cinque secondi — è sempre meno visibile o, in certi casi, del tutto assente.

Secondo diverse discussioni su Reddit, YouTube avrebbe modificato il comportamento del pulsante. In alcuni casi non si vede affatto, in altri compare solo negli ultimi istanti dell’ad, rendendo di fatto inutile la possibilità di saltarlo. È un’evidente mossa strategica: non sembra trattarsi di un bug, ma di un test consapevole per capire fino a che punto si può spingere la monetizzazione prima di esasperare gli utenti.

La situazione varia da utente a utente: su browser come Opera GX il problema è frequente, mentre su Google Chrome o mobile la vecchia interfaccia potrebbe ancora essere presente. Tuttavia, anche lì iniziano ad apparire nuovi formati pubblicitari, come banner mobili che si sovrappongono ai contenuti e sono difficili da chiudere.

Tutto questo porta a una sola conclusione: YouTube sta rendendo l’esperienza gratuita più frustrante, forse per spingere sempre più utenti verso l’abbonamento Premium. Al costo di 13,99 euro al mese, Premium offre visione senza pubblicità, download, picture-in-picture, riproduzione in background e accesso a YouTube Music. Ma per chi usa la piattaforma solo occasionalmente, può non valerne la pena.

Il messaggio è chiaro: o sopporti una pubblicità sempre più aggressiva, oppure paghi per evitarla. E se prima bastava aspettare cinque secondi, ora potresti dover guardare l’intero spot.