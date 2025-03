News

Nicolo Figini | 27 Febbraio 2025

La notizia delle ultime ore è che YouTube ha superato Spotify per quanto riguarda l’ascolto dei podcast. Ecco tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza.

YouTube sopra Spotify nei podcast

Avete mai ascoltato un podcast? E se la risposta è sì, quale piattaforma preferite? Molte persone potrebbero pensare che la preferita del mondo intero, quella verso la quale tutti si indirizzano, sia Spotify ma non è così. La piattaforma streaming più utilizzata per questo genere di contenuti, infatti, pare essere YouTube.

Il sito The Verge rende noto che i recenti dati diffusi dall’azienda affermano che un miliardo di persone hanno utilizzato YouTube per ascoltare podcast di vario genere. Una cifra che lascia sicuramente a bocca aperta e si distacca di gran lunga dagli avversari più temibili.

Spotify, per esempio, dal 2019 ha investito parecchio sotto questo punto di vista e nel 2023 aveva dichiarato di contare un totale di 100 milioni di ascoltatori. Inoltre, aveva aggiunto che 500 milioni di utenti avevano ascoltato almeno un podcast dall’inizio di questo progetto. Allo stesso modo, anche Apple subisce gli effetti di tutto ciò posizionandosi al terzo posto.

Questi dati potrebbero significare che la gente che ascolta tali contenuti preferisce anche guardare delle immagini e non solo prestare attenzione all’audio. Per mantenere alta all’attenzione degli utenti, quindi, forse i content creator dovrebbero spostare i propri contenuti su varie piattaforme, compreso YouTube. Tutto ciò risulterebbero comunque a svantaggio di Spotify, che continuerebbe a trovarsi al secondo posto rispetto alla piattaforma video.

Staremo a vedere come evolverà la situazione nel prossimo futuro. Vi terremo aggiornati con tutte le informazioni del caso. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.