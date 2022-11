Come evolvere Gimmighoul in Gholdengo su Pokémon Scarlatto Violetto

Guida su come far evolvere Gimmighoul in Gholdengo su Pokémon Scarlatto Violetto

Tra i tanti Pokémon catturabili in Scarlatto e Violetto c’è anche il nuovo Gimmighoul: ecco come trovarlo e farlo evolvere in Gholdengo

La nona generazione Pokémon, arrivata su Nintendo Switch con Pokémon Scarlatto e Violetto ha introdotto anche Gimmighoul e la sua evoluzione Gholdengo. Questo Pokémon, di tipo Spettro è quindi una novità. Ecco come far evolvere Gimmighoul in Gholdengo in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dove si cattura Gimmighoul in Pokémon Scarlatto e Violetto

Per poter ottenere l’evoluzione di Gimmighoul, è prima di tutto necessario catturarne un esemplare. Il Pokémon si può trovare in diversi luoghi della mappa, anche se è difficile da incontrare, dato che il suo spawn è assolutamente casuale. Infatti anche una volta catturato nel Pokédex non si trova nessuna informazione a riguardo.

Nella sua Forma Scrigno appare in modo randomico in alcuni specifici luoghi: dentro o in cima le torri sparse per la mappa, oppure vicino le rovine nel Deserto di Asado. Invece la sua Forma Ambulante non può essere catturata in nessun modo se non tramite Pokémon GO per poi essere trasferita su Nintendo Switch. Tuttavia la funzione sarà resa disponibile soltanto nel 2023.

Come ottenere Gholdengo

Una volta catturato Gimmighoul in Pokémon Scarlatto o Violetto, per farlo evolvere sarà necessario fare uso di una tattica. Infatti questo Pokémon non si evolve semplicemente accumulando punti esperienza e salendo di livello. Per stimolare l’evoluzione di Gimmighoul in Gholdengo sarà necessario avere 999 Monete Gimmighoul.

Dove si trovano le Monete Gimmighoul? In giro per Paldea incontrerete dei lamentosi Gimmighoul Forma Ambulante (che non potete catturare), seguendo la loro voce e interagendo vi doneranno una moneta. Se invece volete ottenerle più velocemente basterà cercare il Pokémon in Forma Scrigno tra le torri e il deserto e sconfiggerli o catturarli: così facendo ne otterrete 50 a volta.

