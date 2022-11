Come far evolvere Bisharp in Pokémon Scarlatto e Violetto

Come far evolvere Bisharp in Kingambit su Pokémon Scarlatto e Violetto

Tra i tanti Pokémon catturabili in Scarlatto e Violetto c’è anche il nuovo Kingambit: ecco come trovarlo e far evolvere Bisharp

La nona generazione Pokémon, arrivata su Nintendo Switch con Pokémon Scarlatto e Violetto ha introdotto anche Kingambit, evoluzione di Bisharp. Questo Pokémon è quindi una nuova evoluzione del mostriciattolo di quinta generazione introdotto in Pokémon Nero e Pokémon Bianco. Ecco come far evolvere Bisharp in Kingambit in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dove si cattura Bisharp in Pokémon Scarlatto e Violetto

Per poter ottenere Kingambit, prima di tutto NON è necessario catturare un esemplare di Pawniard, la prima versione del Pokémon. Infatti bisogna catturare uno specifico tipo di Bisharp presente nei luoghi settentrionali della mappa. Quello che sceglierete di catturare dovrà essere circondato da tanti piccoli Pawniard nell’overworld. Per controllare di aver scelto quello giusto, controllate che come oggetto abbia il Simbolo del capo.

Come evolvere Bisharp in Kingambit

Una volta catturato il Pokémon in Scarlatto o Violetto, per farlo evolvere sarà necessario seguire un metodo. Infatti questo Pokémon non si evolve semplicemente accumulando punti esperienza e salendo di livello.

A questo punto bisogna partire alla ricerca di altri Bisharp che siano circondati da tanti Pawniard. Tre di questi esemplari saranno quindi da sconfiggere, dopodiché, salendo di livello, il ostro Pokémon si evolverà, diventando un Kingambit.

