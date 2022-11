Come far evolvere Finizen in Pokémon Scarlatto e Violetto

Tra i tanti Pokémon catturabili in Scarlatto e Violetto c’è anche il nuovo Finizen: ecco come trovarlo e farlo evolvere in Palafin

La nona generazione Pokémon, arrivata su Nintendo Switch con Pokémon Scarlatto e Violetto ha introdotto anche Finizen. Questo Pokémon cavaliere, di tipo Acqua è facile da catturare e possiede due evoluzioni. Ecco come far evolvere Charcadet in Palafin in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dove si cattura Finizen in Pokémon Scarlatto e Violetto

Per poter ottenere l’eoluzione di Finizen, il Pokémon Delfino, è prima di tutto necessario catturarne un esemplare. Il Pokémon si può trovare in diversi luoghi della mappa, ed è facile da incontrare. Finizen può essere trovato in tutta la regione, in quasi tutti i luoghi, purché ci si rechi sull’oceano attorno a Paldea. Infatti si potrà trovare il delfino nel mare, e gli si potrà scagliare contro una Ball.

Come evolvere Finizen in Palafin

Una volta catturato Finizen in Pokémon Scarlatto o Violetto, per farlo evolvere sarà necessario seguire una procedura. Infatti questo Pokémon non si evolve semplicemente accumulando punti esperienza e salendo di livello. Per stimolare l’evoluzone di Finizen in Palafin sarà necessario infatti seguire delle indicazioni.

Bisognerà prima di tutto portare il Pokémon al livello 38, dopodiché, solo giocando in modalità multigiocatore con qualcuno lo si potrà vedere trasformare. Solo se l’altro giocatore ha a sua volta il Pokémon fuori dalla sua Ball nel vostro gioco, questo si potrà evolvere salendo di livello.

Infatti bisogna far incontrare i propri Finizen (tasto ZR) e farli avanzare di un livello. Così si trasformerà in Palafin nella sua Forma Zero, molto simile al suo precedente stadio. Per ottenere la Forma Eroe basterà iniziare un combattimento, ritirare il Pokémon dalla lotta, e poi farlo rientrare in battaglia dopo aver saltato un turno.

