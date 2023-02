Pokémon Presents febbraio 2023: diretta streaming e data

Pokémon

Martina Pedretti | 21 Febbraio 2023

Nintendo annuncia un Pokémon Presents a febbraio 2023: dove guardarlo in diretta, orario e data della live in streaming.

Pokémon Presents febbraio 2023 orario e data

The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente un nuovo Pokémon Presents, un evento in diretta streaming, che si terrà a febbraio 2023.

Ma quando ci sarà Pokémon Presents? La data è già stata rivelata. Infatti l’evento sarà trasmesso in diretta streaming in data lunedì 27 febbraio 2023, a partire dalle ore 15:00, orario italiano. A quest’ora potremo scoprire tanti succosi dettagli su diverse novità a tema Pokémon in arrivo prossimamente. La durata prevista è di circa 20 minuti in totale. Ci sarà quindi spazio per tanti annunci e rivelazioni in merito ai giochi del franchise.

Ecco cosa si legge sul profilo Twitter dedicato a questo universo videoludico:

Sintonizzatevi sul canale ufficiale Pokémon su YouTube alle 15:00 (ora italiana) del 27 febbraio per un video di circa 20 minuti ricco di novità sul mondo dei Pokémon in occasione del #PokemonDay 2023!

Argomenti

Durante il Pokémon Presents di febbraio non sappiamo di cosa si parlerà. Quali sono gli argomenti che potrebbero fare da protagonisti a questo evento?

Sicuramente ci sarà spazio per Pokémon Scarlatto e Violetto, del quale dobbiamo ancora scoprire il roseo futuro. Inoltre ci saranno aggiornamenti su alcune app del franchise e su altri videogiochi. Non sappiamo però quali di questi verranno mostrati durante questo atteso evento online.

Pokémon Presents febbraio 2023 diretta streaming

La presentazione in diretta streaming dell’evento Pokémon Presents avverrà direttamente sul canale YouTube ufficiale di The Pokémon Company. Infatti su questa piattaforma sarà mandato in live l’evento streaming, come potete vedere dal video in diretta qui sotto. Mettete la sveglia allenatori, tante novità vi attendono nell’evento streaming Pokémon Presents, disponibile alla visione dalle ore 15.00 del giorno lunedì 27 febbraio 2023.