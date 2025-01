Videogame

Martina Pedretti | 15 Gennaio 2025

Grandi limitazioni per gli scambi su Pokémon TCG Pocket: la prima indiscrezione

Una delle principali lamentele degli appassionati di Pokémon TCG Pocket riguarda l’assenza della funzionalità di scambio di carte tra giocatori. Considerando che il gioco stesso si basa su un “Trading Card Game”, la mancanza di questa caratteristica dall’uscita del titolo ha sorpreso molti. Tuttavia, gli sviluppatori hanno finalmente confermato l’introduzione dello scambio entro gennaio 2025, sebbene sembra che ci saranno limitazioni significative.

Un rumor diffuso nelle ultime ore suggerisce che, inizialmente, solo le carte fino alla rarità Diamante e Una Stella saranno scambiabili. Questo escluderebbe le carte più preziose, come le ambite Ex full-art e le Gold, una notizia che potrebbe deludere i collezionisti desiderosi di completare il proprio album tramite il baratto con altri giocatori. Nonostante ciò, questa scelta potrebbe rivelarsi sensata per mantenere un equilibrio all’interno dell’economia del gioco, prevenendo abusi del sistema di scambio.

Il rischio maggiore riguarda la creazione di account multipli per accumulare carte rare su un profilo principale, una pratica comune in molti giochi online. Inoltre, c’è la possibilità che si sviluppino mercati di terze parti dove le carte più pregiate verrebbero vendute in cambio di denaro reale, come accaduto in titoli simili a grande diffusione. Siti non ufficiali potrebbero nascere attorno a Pokémon TCG Pocket, seguendo l’esempio di giochi come World of Warcraft e Path of Exile 2, dove la compravendita di oggetti virtuali è una problematica ricorrente. Evitare che ciò accada sembra essere una priorità per gli sviluppatori, che vogliono garantire un’esperienza di gioco più equa e sicura.

Un caso simile si è verificato con Animal Crossing: New Horizons, dove siti di scambio di oggetti virtuali non autorizzati come Nookazon hanno portato a un fiorente mercato parallelo. Alcuni giocatori arrivarono persino a spendere soldi veri per ottenere gli abitanti più popolari. Per evitare situazioni analoghe, Pokémon TCG Pocket potrebbe adottare un approccio conservativo: limitare lo scambio delle carte più rare potrebbe essere la soluzione per prevenire abusi e manipolazioni economiche.

SCAMBIABILI secondo il rumor

Un diamante ◇ (Pokémon base)

Due diamanti ◇◇ (Pokémon base o di fase uno)

Tre diamanti ◇◇◇ (holo Pokémon di fase uno o fase due)

Quattro diamanti ◇◇◇◇ (Pokemon ex)

Una stella ☆ (full art)

NON SCAMBIABILI secondo il rumor

Due stelle ☆ ☆ (full art ex)

Tre Stelle ☆ ☆ ☆ (immersive)

Corona (gold)

Sebbene questa decisione possa ostacolare i collezionisti, il compromesso sembra necessario per mantenere un ambiente di gioco controllato. Resta da vedere se, una volta introdotta e testata la funzionalità, gli sviluppatori valuteranno di rimuovere gradualmente alcune restrizioni, adattandosi alle esigenze della comunità.