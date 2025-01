Pokémon TCG Pocket, quando arrivano gli scambi

Videogame

Martina Pedretti | 23 Gennaio 2025

Da quando si potranno fare gli scambi di carte su Pokémon TCG Pocket? Cosa sappiamo finora della funzione in arrivo

La funzione di scambio in Pokémon TCG Pocket è una delle caratteristiche più attese dagli appassionati del gioco, e finalmente abbiamo tutte le informazioni a disposizione. Ma quando arriva la possibilità di scambiare carte con altri giocatori?

Cosa sappiamo finora?

In molti si chiedono quando arriverà Pokémon TCG Pocket la modalità scambio, fino a poco fa era presente solo come opzione in grigio con scritto “Presto disponibile” nella sezione Community dell’app, senza ulteriori dettagli su quando sarà attivata. Cliccando si legge infatti: “Questa funzione verrà aggiunta con un aggiornamento futuro”.

La data di rilascio della funzionalità di scambio è finalmente nota: dal 29 gennaio 2025 si potranno scambiare carte con gli amici.

Come funziona lo scambio

In Pokémon TCG Pocket ci sarà un sistema di restrizioni per gli scambi. Prima di tutto, i giocatori devono essere amici all’interno del gioco e dovranno spendere una valuta di gioco per completarli, ovvero le Clessidre scambio e i Gettoni scambio.

Per evitare che il sistema comprometta l’esperienza di gioco o che disincentivi la domanda di microtransazioni, gli scambi si potranno fare solo a parità di rarità. Inoltre si potranno scambiare solo carte da 1 a 4 diamanti, o di massimo una stella di rarità. Infine Solo alcune carte dei set Geni Supremi e L’Isola Misteriosa saranno scambiabili.