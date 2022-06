Giochi in uscita giugno 2022 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

Tutti i giochi in uscita ad giugno 2022 su Ps4, Ps5, Switch, Xbox: da The Quarry a Redout 2, fino a Mario Strikers: Battle League Football

I giochi in uscita a giugno 2022

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a giugno 2022 sono tanti e particolarmente interessanti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, su PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X e su PC.

Ecco quali sono i giochi in uscita a giugno 2022.

PlayStation 4 e Playstation 5

The Quarry

A giugno su PS4 e PS5 usciranno diversi giochi multipiattaforma come Redout 2, Madison e The Quarry.

2 giugno : Souldiers (PS4)

: Souldiers (PS4) 3 giugno : Wonder Boy Collection (PS4)

: Wonder Boy Collection (PS4) 10 giugno : The Quarry

: 16 giugno : Redout 2

: Redout 2 21 giugno : The Elder Scrolls Online: High Isle, Shadowrun Trilogy

: The Elder Scrolls Online: High Isle, Shadowrun Trilogy 23 giugno : Sonic Origins

: Sonic Origins 24 giugno : Madison, Capcom Fighting Collection (PS4), Pocky & Rocky Reshrined (PS4)

: Madison, Capcom Fighting Collection (PS4), Pocky & Rocky Reshrined (PS4) 28 giugno : MX vs. ATV Legends, DNF Duel, Disgaea 6 Complete

: MX vs. ATV Legends, DNF Duel, Disgaea 6 Complete 30 giugno: Cuphead: The Delicious Last Course (PS4 ), Rabbids: Party of Legends (PS4), Outriders Worldslayer

Xbox One, Xbox Series X/S

Redout 2

Per quanto riguarda i giochi in uscita su Xbox One e Xbox Series X|S a giugno 2022 ci saranno gli stessi multipiattaforma già citati per PS4 e PS5.

2 giugno : Souldiers

: Souldiers 10 giugno : The Quarry

: The Quarry 16 giugno : Redout 2

: Redout 2 21 giugno : The Elder Scrolls Online: High Isle, Shadowrun Trilogy, Fall Guys: Ultimate Knockout

: The Elder Scrolls Online: High Isle, Shadowrun Trilogy, Fall Guys: Ultimate Knockout 23 giugno : Sonic Origins

: Sonic Origins 24 giugno : Madison, Capcom Fighting Collection (ONE)

: Madison, Capcom Fighting Collection (ONE) 28 giugno : MX vs. ATV Legends

: MX vs. ATV Legends 30 giugno: Cuphead: The Delicious Last Course, Rabbids: Party of Legends (ONE), Outriders Worldslayer

Nintendo Switch

Mario Strikers: Battle League Football

A giugno 2022 tra i giochi in uscita troviamo Mario Strikers: Battle League Football, assieme a tanti altri.

2 giugno : Card Shark, Souldiers

: Card Shark, Souldiers 3 giugno : Wonder Boy Collection

: Wonder Boy Collection 10 giugno : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Mario Strikers: Battle League Football

: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Mario Strikers: Battle League Football 16 giugno : Redout 2

: Redout 2 21 giugno : Shadowrun Trilogy, Wreckfest, Fall Guys: Ultimate Knockout

: Shadowrun Trilogy, Wreckfest, Fall Guys: Ultimate Knockout 23 giugno : Sonic Origins

: Sonic Origins 24 giugno : Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Capcom Fighting Collection

: Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Capcom Fighting Collection 30 giugno: Cuphead: The Delicious Last Course, Rabbids: Party of Legends, Monster Hunter Rise: Sunbreak

PC

Uncharted

Su PC a giugno 2022 arriva Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri, ma anche Diablo Immortal.

2 giugno : Card Shark, Souldiers, Diablo Immortal

: Card Shark, Souldiers, Diablo Immortal 6 giugno : The Elder Scrolls Online: High Isle (anche Stadia)

: The Elder Scrolls Online: High Isle (anche Stadia) 10 giugno : The Quarry

: The Quarry 16 giugno : Redout 2, Starship Troopers: Terran Command

: Redout 2, Starship Troopers: Terran Command 20 giugno : Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri

: Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri 21 giugno : The Elder Scrolls Online: High Isle (Stadia)

: The Elder Scrolls Online: High Isle (Stadia) 23 giugno : Sonic Origins

: Sonic Origins 24 giugno : Madison

: Madison 28 giugno : MX vs. ATV Legends, DNF Duel, Disgaea 6 Complete

: MX vs. ATV Legends, DNF Duel, Disgaea 6 Complete 30 giugno: Cuphead: The Delicious Last Course, Rabbids: Party of Legends (Stadia), Monster Hunter Rise: Sunbreak, Outriders Worldslayer (anche Stadia)

