Harry Potter Campioni di Quidditch: uscita, prezzo e gameplay

Martina Pedretti | 31 Luglio 2024

Sta per arrivare il gioco Harry Potter Campioni di Quidditch: news su uscita e prezzo delle versioni sulle varie piattaforme.

Harry Potter Campioni di Quidditch uscita

Harry Potter Campioni di Quidditch è in arrivo nel corso del 2024, e sappiamo anche dirvi con precisione quando esce e quale sarà la data di uscita. Infatti l’attesa non è ancora lunga, e il tanto atteso gioco per i fan del maghetto uscirà il giorno il 3 settembre su PC, PlayStation e Xbox, e successivamente su Nintendo Switch.

Gameplay e trama

Cosa sappiamo riguardo trama e gameplay? Harry Potter Campioni di Quidditch è un gioco single e multiplayer competitivo in cui i fan potranno giocare allo sport immaginario dei romanzi di J.K. Rowling.

Sviluppato da Unbroken Studios, il gioco sarà pubblicato dall’etichetta Portkey Games che si occupa di gestire i videogiochi del Wizarding World.

Harry Potter: Quidditch Champions è un gioco stand alone, dove i giocatori si possono affrontare in partite di Quidditch e altre avventure su scopa. Sarà possibile personalizzare il proprio personaggio, e si potranno esplorare nuovi territori del mondo magico. In alternativa si potrà giocare con i più famosi personaggi della saga.

Si potrà anche competere per la Coppa del Mondo, in gare all’interno di arene sempre più ampie e importanti.

Hogwarts Legacy, il gioco di Harry Potter, non include attualmente il Quidditch. Per questo i fan del franchise potrebbero divertirsi con il videogioco Quidditch Champions, che invece è incentrato interamente sullo sport magico. (Anche se sembra che questa parte sia in arrivo in un futuro DLC su Hogwarts Legacy...)

Siete quindi pronti a catapultarvi nuovamente in questo mondo?

Harry Potter Campioni di Quidditch piattaforme e prezzo

Su quali piattaforme sarà giocabile il titolo? Harry Potter Campioni di Quidditch sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows (tramite Steam), e in un secondo momento su Switch.

Il prezzo del gioco è diverso per le varie edizioni: la standard edition da 29,99€, che sarà anche disponibile nel catalogo di PlayStation Plus, e la Deluxe Edtion da 39,99€, che arriverà poi in formato fisico nei negozi dall’8 novembre.

La Deluxe Edition includerà il gioco, gli House Pack per ogni casa di Hogwarts (con diversi oggetti extra) e 2.000 monete d’oro spendibili in-game.

Trailer e video

Di seguito vi lasciamo il trailer di Harry Potter Campioni di Quidditch: