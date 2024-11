Hogwarts Legacy 2 è in arrivo: uscita, prezzo e console di gioco

Videogame

Martina Pedretti | 6 Novembre 2024

harry potter

Il sequel Hogwarts Legacy 2 è in fase di sviluppo: le prime news su uscita, prezzo, trama, gameplay e console di gioco.

Hogwarts Legacy 2 si fa: news su trama e gameplay

Variety ha confermato che Hogwarts Legacy 2 è ufficialmente in sviluppo, e che quindi i fan di Harry Potter potranno giocare a un nuovo capitolo della saga. Al momento manca la conferma ufficiale da parte di Portkey Games o di Warner Bros Discovery, ma supponiamo che non tarderà ad arrivare.

Riguardo la trama di Hogwarts Legacy 2, Variety ha spiegato che il gioco sarà strettamente collegato alla nuova serie TV remake di Harry Potter in arrivo su HBO. Sembra quindi che la storia non sarà un sequel diretto di quella del primo capitolo, ma che sarà ambientata nella timeline che già conosciamo e amiamo da anni.

Il gioco originale aveva luogo nel Mondo Magico del 1800, e ha fatto vivere ai giocatori un’inedita avventura nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Invece nel secondo gioco potremmo avvicinarci più alla storia di Harry Potter e Voldemort.

A oggi non abbiamo una sinossi ufficiale del nuovo titolo, e solo prossimamente potremo scoprire quanti più dettagli possibili.

Riguardo il gameplay invece possiamo aspettarci un gioco RPG open world, con incantesimi, pozioni, segreti, animali fantastici e tantissimo altro.

Quando esce Hogwarts Legacy 2

Il quesito più importante da porsi è quando esce Hogwarts Legacy 2. Chiaramente anche in questo caso non abbiamo alcun tipo di informazione certa rispetto a una data di uscita del sequel. Vista la mole di lavoro che è stata necessaria per realizzare l’open world del primo gioco, potremmo non vedere il nuovo capitolo prima del 2028.

Piattaforme di gioco

Se vi state chiedendo su quali console si potrà giocare a Hogwarts Legacy 2, sappiate che al momento non abbiamo informazioni ufficiali. Portkey Games con tutta probabilità realizzerà un titolo cross-gen, giocabile quindi su diverse piattaforme, come il suo predecessore. Supponiamo quindi che il sequel arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X, PC Windows e sulla futura nuova console di Nintendo.

Quanto costa Hogwarts Legacy 2

Anche il prezzo Hogwarts Legacy 2 non è ancora noto. Scopriremo quanto costa solo prossimamente, quando il gioco sarà rilasciato in pre-order. I prezzi dipenderanno dalle piattaforme di gioco, e potrebbero variare dai 60 euro fino agli 80 euro, in base alle varie edizioni che usciranno.