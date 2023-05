Videogame

Martina Pedretti | 18 Maggio 2023

Il video di Tom Felton che gioca a Hogwarts Legacy

Tom Felton, che interpretava Draco Malfoy nei film di Harry Potter, è tornato nel mondo magico, giocando a Hogwarts Legacy. L’attore infatti è protagonista del video “Into The Shadows” dove realizza un gameplay assieme al personaggio di Sebastian Sallow.

Nel video YouTube, Tom Felton gioca alle principali missioni di Hogwarts Legacy che coinvolgono i misterioso Sallow. La sua profonda conoscenza della magia dell’universo di Harry Potter e, in particolare, della mentalità di Serpeverde lo aiutano durante il percorso.

Giocando al popolare titolo, Tom Felton si emoziona, scoprendo la sala comune della casa del suo Draco Malfoy. Hogwarts Legacy lo fa sentire veramente a casa. Nella featurette poi, l’attore si diverte a scoprire pezzi della trama del gioco.

Per il suo personaggio, ha scelto di non creare un clone di Draco Malfoy, ma piuttosto di rendere il suo Serpeverde unico nel suo genere. (Non mancano però i capelli biondi!)

Ecco il video:

“Into The Shadows with Tom Felton” è un video pubblicitario come parte del lancio di Hogwarts Legacy sulle console PS4 e Xbox One, arrivato a maggio. Il gioco è stato precedentemente rilasciato per PC, PS5 e Xbox Series X/S nel febbraio 2023.