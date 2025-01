Mario Kart 9: quando esce, prezzo e personaggi

Videogame

Martina Pedretti | 21 Gennaio 2025

super mario

Durante l’annuncio di Nintendo Switch 2 è stato confermato che Mario Kart 9 è in arrivo. Ecco quindi tutte le informazioni su quando esce, prezzo e personaggi.

Mario Kart 9 uscita

Prima di parlare in dettaglio del nuovo gioco, cerchiamo di capire Mario Kart 9 quando esce? Per ora non sono disponibili informazioni in merito all’uscita precisa del gioco. Possiamo ipotizzare che il gioco arrivi nel corso del 2025, magari in concomitanza con il lancio della nuova console.

Probabilmente avremo una data di uscita definitiva per il gioco durante il Direct di Nintendo Switch 2 del 2 aprile 2025.

News e gameplay

Mario Kart 9 non è ancora stato confermato ufficialmente quindi si sa poco e niente del gioco.

Anche se non abbiamo ancora un trailer ufficiale per il titolo, i fan sono convinti di aver avuto una prima occhiata al gioco durante la presentazione di Switch 2.

Nel teaser, vediamo una pista nel deserto, con i piloti che sfrecciano oltre la stazione di servizio di Yoshi. Gli appassionati Nintendo più attenti hanno già individuato un sacco di dettagli, come il fatto che Donkey Kong ha avuto qualche modifica al design per allinearsi di più con il modello del personaggio visto nel recente film di Super Mario Bros.

Mario Kart 9 personaggi

Tra i dettagli rivelati dal filmato, spicca una nuova pista ambientata nel deserto, apparentemente chiamata Mario Bros. Circuit. Questa pista introduce un’innovazione significativa: il numero dei piazzamenti è stato aumentato a 24, raddoppiando i 12 piloti tradizionali della serie.

Nonostante non siano stati mostrati tutti i 24 personaggi in gara, nel trailer si riconoscono volti familiari come Mario, Luigi, Bowser, Toad, Daisy, Rosalina, Yoshi, Donkey Kong e Peach. È facile ipotizzare che altri iconici protagonisti, come Wario, Waluigi, Boo e Shy Guy, verranno annunciati a breve.

Prezzo e console

Sappiamo che se Mario Kart 9 è davvero in arrivo, sarà probabilmente un gioco per Nintendo Switch 2. Tuttavia, nulla è stato ancora confermato del tutto.

La buona notizia è che Nintendo ha affermato che la sua nuova console sarà retrocompatibile con alcuni giochi. Per questo i possessori di Nintendo Switch potrebbero essere in grado di acquistare il titolo senza dover acquistare anche la nuova Switch 2.

Una cosa è certa, però, come per tutti i giochi di Mario, le piattaforme saranno rigorosamente di proprietà e gestite da Nintendo. Quindi, non si potrà giocare a Mario Kart 9 su Steam Deck o PS5.

Per quanto riguarda il prezzo, tutto tace per il momento.

Ci aspettiamo di scoprire di più su Mario Kart 9 durante il Nintendo Direct di aprile, quindi tieni d’occhio questa pagina per gli aggiornamenti.