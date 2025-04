Mario Kart World: quando esce, gameplay e prezzo su Switch 2

Videogame

Martina Pedretti | 2 Aprile 2025

Nintendo super mario

Durante l’evento dedicato alla presentazione di Nintendo Switch 2 è stato annunciato il gioco Mario Kart World: quando esce, gameplay e prezzo.

Mario Kart World quando esce

Nintendo ha annunciato ufficialmente Mario Kart World, il nuovo capitolo della celebre serie di corse, che sarà disponibile al lancio della console Nintendo Switch 2.

Mario Kart World sarà disponibile sin dal giorno di lancio della Nintendo Switch 2. La data di uscita della console è fissata al 5 giugno 2025.

Gameplay e novità

Mario Kart World introduce diverse caratteristiche inedite che arricchiscono l’esperienza di gioco dei classici titoli ai quali siamo abituati. Infatti il gameplay si eleva con tante novità:

Circuiti espansi : I tracciati sono stati ampliati, permettendo ai giocatori di esplorare ambienti più vasti e dettagliati. Infatti si potrà guidare pressoché ovunque.

: I tracciati sono stati ampliati, permettendo ai giocatori di esplorare ambienti più vasti e dettagliati. Infatti si potrà guidare pressoché ovunque. Corsa libera : modalità per esplorare anche al di fuori dalle piste, anche in modalità cooperativa.

: modalità per esplorare anche al di fuori dalle piste, anche in modalità cooperativa. Condizioni meteo variabili : Le gare saranno influenzate da cambiamenti climatici dinamici.

: Le gare saranno influenzate da cambiamenti climatici dinamici. Modalità sopravvivenza : È stata introdotta una nuova modalità di gioco in stile battle royale, dove i giocatori competono per rimanere l’ultimo pilota in gara.

: È stata introdotta una nuova modalità di gioco in stile battle royale, dove i giocatori competono per rimanere l’ultimo pilota in gara. Numero di partecipanti aumentato: Il numero di corridori simultanei è stato raddoppiato a 24, rispetto ai 12 di Mario Kart 8 Deluxe.

Tra i personaggi giocabili troviamo: Mario, Luigi, Toad, Peach, Daisy, Rosalina, Bowser, Wario, Waluigi, Donkey Kong, King Boo, Toadette, Funky Kong, Diddy Kong, Pauline e tantissimi altri.

Per ulteriori dettagli su Mario Kart World, Nintendo ha annunciato un evento dedicato, il Mario Kart World Direct, previsto per il 17 aprile 2025 alle ore 15:00. Durante questa presentazione, verranno svelate ulteriori informazioni sul gioco, inclusi approfondimenti sulle nuove funzionalità e modalità di gioco.

Prezzo Mario Kart World

Per quanto riguarda il prezzo, Mario Kart World costerà in digitale 79,99 € e in versione fisica 89,99 €. Si tratta di un aumento di prezzi notevole rispetto alla console precedente.

Trailer