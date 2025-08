Nintendo Direct luglio 2025: diretta streaming, data e orario

Videogame

Martina Pedretti | 30 Luglio 2025

Nintendo Direct luglio 2025: come seguirlo in diretta streaming, a che ora e quando per scoprire le novità in arrivo su Switch.

Nintendo Direct luglio 2025 data e orario

Finalmente Nintendo ha annunciato la trasmissione di nuovo evento Direct, programmato per luglio 2025. L’evento streaming si terrà questo giovedì 31 luglio, alle 15:00 (ora italiana), e quindi nel pomeriggio. Nintendo presenterà i nuovi titoli in arrivo in un Partner Showcase. Come spiega la casa di Kyoto si tratterà di un Direct della durata di circa 25 minuti. Quindi si potrà seguire questo evento digitale, che presenterà nuovi giochi in uscita.

Unisciti a noi alle 15:00 di domani, 31 luglio, per un #NintendoDirect: Partner Showcase di circa 25 minuti ricco di informazioni sui giochi di terze parti in arrivo per #NintendoSwitch2 e #NintendoSwitch.

Dove seguire Nintendo Direct in diretta streaming

Per seguire il Nintendo Direct del 31 luglio 2025, basterà collegarsi in diretta al canale YouTube della controparte italiana dell’azienda. Infatti, collegandosi alla pagina, si potrà seguire in live streaming la trasmissione, disponibile qui.

Nintendo Direct novità giochi

Come spiega Nintendo, durante il Direct di luglio 2025 si potranno scoprire le novità che aspettano i giocatori per il prossimo periodo.

Come ogni volta l’attesa per il Direct è alle stelle, e sicuramente gli appassionati di Nintendo non vedranno l’ora di conoscere cosa ha in serbo l’azienda videoludica. Ci sarà uno spazio per parlare di titoli particolarmente attesi? Finalmente i fan di Hollow Knight avranno novità su Silksong, o come al solito rimarranno a bocca asciutta?

È opinione diffusa che, con l’arrivo di Switch 2, vedremo conferme ufficiali su numerosi porting di titoli third-party già lanciati su altre piattaforme. Tra i più attesi figurano alcuni giochi targati Activision e Ubisoft, come Assassin’s Creed Shadows e Mirage. Si vocifera anche di un possibile arrivo di Red Dead Redemption 2 e del remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Tuttavia, sebbene il Direct punterà sicuramente sui progetti con i partner editoriali, è lecito aspettarsi che i titoli first-party firmati Nintendo saranno il vero cuore pulsante dell’evento.

Uno dei momenti più attesi potrebbe essere finalmente l’annuncio della data di uscita di Metroid Prime 4: Beyond, senza dimenticare l’eventuale ritorno di Kirby Air Riders.

E tra tutte le voci, quella che sta prendendo sempre più piede è legata al debutto del prossimo Animal Crossing pensato proprio per Switch 2.

Chiaramente per ora è impossibile stabilire di quali giochi parlerà l’attesissimo Nintendo Direct di luglio. Non appena saranno annunciate le novità provvederemo ad aggiornarvi.