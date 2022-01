Nel 2022 ci sarà un altro gioco principale di Pokémon e degli spin-off

Ha debuttato proprio oggi Leggende Pokémon: Arceus, il nuovo attesissimo titolo del franchise per Nintendo Switch. Questo ibrido open world e una parziale nuova generazione ha attirato i fan, che però si chiedo anche se nel 2022 arriverà anche un gioco della serie principale, magari con nuovi Pokémon. Online stanno circolando i primi rumor al riguardo.

Secondo quando dichiarato da Samus Hunter, insider di Nintendo, pare che il 2022 riserverà tante soprese per gli appassionati di Pokémon. In un suo post infatti ha parlato di un nuovo gioco della serie principale in arrivo nel corso dell’anno. Secondo lui il primo trailer debutterà a giugno e sarà anticipato da una serie di teaser. Non è chiaro però se si tratterà di una nuova generazione, di un remake o di qualcosa di inedito. Considerando che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono due remake, e che Leggende Arceus è una specie di prequel con la maggior parte dei Pokémon già conosciuti, è più probabile che si tratterà di qualcosa di nuovo.

Samus Hunter ha inoltre rivelato che nei prossimi mesi arriveranno aggiornamenti per dei titoli già rilasciati come Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Sembra poi che The Pokémon Company stia lavorando a nuovi spin-off per console e mobile, che potrebbero riguardare anche Detective Pikachu, il videogioco del 2016 per Nintendo 3DS.

Attualmente manca la conferma ufficiale, ma sicuramente i fan del mondo Pokémon aspettano trepidanti un nuovo gioco della serie principale. Vedremo una nuova generazione nel 2022?

Nel frattempo gli appassionati si possono divertire scoprendo i segreti di Leggende Pokémon: Arceus disponibile proprio da oggi 28 gennaio. Lo avete pre-ordinato? Siete pronti per questa nuova avventura?

