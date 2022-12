Pokemon Scarlatto e Violetto si aggiornano: Nintendo chiede scusa

News | Pokémon

Martina Pedretti | 25 Novembre 2022

Pokémon Scarlatto e Violetto

La guida all’evoluzione di Come evolvere Rellor in Pokémon Scarlatto Violetto

Tra i tanti Pokémon catturabili in Scarlatto e Violetto c’è anche il nuovo Rellor: ecco come trovarlo e farlo evolvere in Rabsca

La nona generazione Pokémon, arrivata su Nintendo Switch con Pokémon Scarlatto e Violetto ha introdotto anche Rellor. Questo Pokémon di tipo Coleottero è facile da catturare e possiede un’evoluzione. Ecco come far evolvere Bramblin in Rabsca in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dove si cattura Rellor in Pokémon Scarlatto e Violetto

Per poter ottenere l’evoluzione di Rellor è prima di tutto necessario catturare un esemplare del Pokémon. Questo si può trovare in diversi luoghi della mappa, è non è difficile da incontrare, dato che il suo spawn rate è frequente. Lo troverete nel deserto Asado in diversi punti della zona sabbiosa.

Come evolvere Rellor in Rabsca

Una volta catturato Rellor in Pokémon Scarlatto o Violetto, per farlo evolvere sarà necessario seguire un metodo . Infatti questo Pokémon non si evolve semplicemente accumulando punti esperienza e salendo di livello. Per stimolare l’evoluzione in Brambleghast si dovrà infatti usufruire di una modalità chiamata Let’s Go!

Successivamente alla cattura, nell’openworld, vi basterà farlo uscire dalla PokéBall per farlo passeggiare con voi. Insieme dovrete fare 1000 passi, che risulteranno poi con l’evoluzione del Pokémon quando questo salirà di livello. Attenti però a non correre troppo, altrimenti il cespuglietto tornerà nella sua Ball e il conto si resetterà. La stessa tattica di evoluzione si può applicare anche a Pawmo per farlo diventare Pawmot e Bremblin in Brambleghast .