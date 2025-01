News

Martina Pedretti | 17 Gennaio 2025

Pokémon

Come funzioneranno gli scambi su Pokémon TCG Pocket? Le regole per scambiare le carte nel gioco e collezionarle tutte

Il mondo di Pokémon TCG Pocket si prepara a un’importante rivoluzione: l’introduzione del sistema di scambi tra giocatori. Annunciato sin dal lancio del gioco, lo scambio rappresenta una delle funzionalità più attese, e ora finalmente sono stati svelati dettagli su come funzionerà. Anche se la data di rilascio esatta non è ancora stata comunicata, la novità arriverà entro la fine di gennaio 2025.

Come funzioneranno gli scambi in Pokémon TCG Pocket?

Il sistema di scambi in Pokémon TCG Pocket sarà soggetto a specifiche limitazioni per garantire equilibrio e prevenire abusi. Ecco i punti principali:

Scambi tra amici : Sarà possibile effettuare scambi esclusivamente tra giocatori che sono amici all’interno del gioco. Parità di rarità : Le carte scambiate dovranno appartenere alla stessa categoria di rarità. Carte limitate : Solo alcune carte dei set saranno scambiabili. Rarità consentite : Saranno scambiabili le carte con rarità comprese tra 1-4 Diamante e 1 Stella. Costo in-game : Per effettuare uno scambio, sarà necessario utilizzare determinati oggetti di gioco (come le clessidre).

Questi dettagli confermano le ipotesi della community, ovvero che gli scambi non saranno aperti a tutte le carte, ma avrà criteri specifici per mantenere un’esperienza bilanciata.

Un aspetto ancora poco chiaro riguarda gli oggetti richiesti per effettuare uno scambio. Molti giocatori ipotizzano che potrebbe essere utilizzata la valuta polvere di stella, già presente nel gioco, ma non si esclude l’introduzione di una nuova risorsa dedicata. Il team di sviluppo ha promesso di monitorare il feedback degli utenti per ottimizzare questa funzionalità.

Agli utenti queste novità non sono piaciute, dato che molti hanno segnalato di disporre di una quantità inutile di carte rare, che sarebbero disposti a scambiare e regalare ai loro amici. Tuttavia le regole impongono che le carte di rarità superiore a una stella non si potranno scambiare. Così chi, per esempio, al momento ha (per pura fortuna) due Mewtwo Gold e vorrebbe invece un Pikachu Gold che gli manca, non potrà fare lo scambio.

Altre novità in arrivo

Oltre agli scambi, l’aggiornamento menziona il lancio di nuovi booster pack previsti per gennaio. Non è escluso che gli scambi e la nuova espansione vengano introdotti contemporaneamente a fine gennaio.