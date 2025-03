Videogame

Nicolo Figini | 13 Marzo 2025

PlayStation

La Sony sta lavorando alla possibilità di utilizzare l’AI per far interagire i giocatori in prima persona con i personaggi per PlayStation

I personaggi più amati dei videogiochi per PlayStation potrebbero essere potenziati tramite l’intelligenza artificiale dalla Sony. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

L’AI e i personaggio per PlayStation

Tutto il mondo sta aspettando con grande fermento l’uscita della PlayStation 6 da parte della Sony, ma per il momento le informazioni a nostra disposizione sono davvero poche. Tuttavia, l’azienda sta pensando a delle idee innovative per conquistare anche di più i giocatori.

Tra queste, in passato, vi abbiamo parlato di una tecnologia mirata a far percepire gli odori coloro che vogliono distrarsi facendo una partita al proprio videogame preferito. Oggi, invece, si aggiunge un altro tassello che riguarda l’intelligenza artificiale.

Sony starebbe lavorando a un prototipo di personaggio alimentato e potenziato dall’AI. In questo modo i giocatori potrebbero interagire direttamente con il protagonista e avere un dialogo diretto. Tutto ciò, tuttavia, ha anche messo dei dubbi e forse è per tale ragione che un video in cui si parlava di tutto ciò è stato rimosso.

Anche il sito HDBlog rivela che una fonte anonima ha condiviso un filmato che mostra Aloy di Horizon Forbidden West potenziata dall’intelligenza artificiale. Pur trattandosi solo di un prototipo, ancora lontano dal diventare un’eventuale realtà, le preoccupazioni per quanto riguarda gli sviluppatori di videogame e i doppiatori.

Se davvero i giochi della PlayStation dovessero essere realizzati con l’AI, questo significherebbe togliere lavoro a più di una categoria di persone. Ad ogni modo, la fonte afferma che la tecnologia in questione avrebbe avuto “poco impatto sulle prestazioni” su PS5. Un’ultima questione, infine, risiede nel fatto se abbia senso parlare con il personaggio principale se in realtà il giocatore dovrebbe immedesimarsi in lui.

Come evolverà tutto ciò? Aspettiamo notizie direttamente da Sony.