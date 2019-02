Super Mario fa il suo ritorno su smartphone con il gioco Dr Mario World per iOS e Android, in collaborazione con Line. Ecco tutte le news.

Variety riporta la notizia che il colosso della Nintendo, il personaggio Mario, farà il suo ritorno su smartphone con il gioco Dr Mario World. ll gioco nasce da una collaborazione con Line, un’app di messaggistica istantanea particolarmente diffusa in Giappone.

Dr Mario World trama

Il gioco è descritto come un puzzle d’azione, e per il momento le informazioni sulla trama condivise con il grande bacino di utenza iOS e Android sono limitate.

Nintendo, in collaborazione con Line su ogni fronte ha affermato che ha deciso di intraprendere il viaggio nel mondo dei giochi per smartphone con Dr Mario World per “dare ancora più opportunità ai clienti di interagire con Nintendo IP e raggiungere un pubblico ben oltre la fanbase ormai già affermata dai giochi per console”.

Il franchise Dr Mario ha avuto inizio con il release originale del gioco omonimo nel 1990. Il titolo era stato ideato da Gunpei Yokoi, creatore di Game & Watch e Game Boy. In Dr Mario i giocatori dovevano distruggere dei virus usando delle capsule colorate che cadevano dalla cima dello schermo, proprio come Tetris.



Dr Mario World uscita

La domanda quando esce Dr Mario World sorge spontanea. Ebbene, il gioco per smartphone Dr Mario World uscirà nell’estate del 2019 in modo gratuito su Apple Store e Google Play. All’interno dell’app saranno disponibili acquisti per migliorare la propria esperienza di gioco. Il titolo di Nintendo arriverà in oltre 60 paesi, inclusi i due obiettivi principali della campagna di diffusione marketing: gli Stati Uniti, Tawian, Indonesia, Thaliandia e il Giappone.

Il prossimo anno Nintendo ha in serbo diverse uscite per Nintendo Switch, ma i fan dell’azienda attendono con trepidazione i giochi di nuova generazione di Pokémon e il nuovo titolo di Animal Crossing.

