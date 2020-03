Gioco della settimana: Candleman

Un gioco come Little Nightmare è in grado di sfruttare la luce (o per meglio dire gli effetti di illuminazione in-game) per proporre interessanti meccaniche di gioco all’utente. Lo stesso concetto si applica a Candleman, dove una piccola candela deve fare i conti con pericoli e ostacoli nel tentativo di superare il livello senza estinguere del tutto il suo stoppino.

La candela protagonista di Candleman può bruciare per dieci secondi consecutivi, o per brevi periodi di tempo a discrezione del giocatore, illuminando un mondo di gioco sempre cangiante in cui si alternano zone completamente buie a piccole oasi di pace rischiarate dalle candele (inanimate) che noi abbiamo provveduto ad accendere.

La piccola candela può muoversi nelle quattro direzioni, saltare e bruciare, una combinazione di controlli all’apparenza misera ma che viene sapientemente utilizzata per creare puzzle e ostacoli dalla varietà piuttosto soddisfacente. La storia da fiaba di Candleman si presta poi perfettamente all’atmosfera rarefatta creata dal gioco di luci e ombre perennemente in contrasto.

Candleman è in circolazione dal 2018, e offre una grafica discretamente evoluta grazie all’uso dell’engine Unity 5 e alle librerie Direct3D 11 (su PC). Il gioco può essere acquistato su PC Windows (via GOG.com), PS4, Xbox One o Nintendo Switch. Disponibile la localizzazione in italiano (via sottotitoli).

