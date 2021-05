Android 12 è prossimo al debutto nella sua versione definitiva solo verso la fine dell’anno corrente. Nel frattempo la prima beta del sistema operativo è disponibile, con nuove emoji e funzionalità inedite per i suoi utenti. Tra queste sembra che sarà presente anche uno strumento che permette di spegnere lo smartphone Android usando semplicemente la propria voce.

In una delle più recenti versioni dell’app di Google Search disponibile sulla beta 1 di Android 12, sono contenute delle stringhe dedicate all’Assistene Google, e alle modalità di interazione. Su alcuni device l’accesso all’Assistente è raggiungibile ad esempio attraverso un pulsante laterale dedicato, ma non per la nuova versione del sistema operativo di Google. Infatti su Android 12 si potrà accedere premendo a lungo sul pulsante di accensione.

Non avendo quindi un tasto dedicato per l’Assistente Google, che coincide in questo caso con il tasto di spegnimento, si va a creare un conflitto con la funzione per spegnere il dispositivo. Da qui nasce la segnalazione di 9to5Google, con il suo report nato analizzando l’APK di Google Search. Qui ha individuato la possibilità di combinare Power + Volume Up per accedere al sistema di spegnimento, ma anche all’Assistente Vocale. Su Android 12 sarà quindi sarebbe possibile chiedergli di spegnere direttamente lo smartphone a voce.

Lo screenshot della nuova funzione

Nonostante al momento le due opzioni non siano ancora attive, l’immagine riportata dal sito sembra attestarne l’esistenza. Non è chiaro tuttavia se, agli occhi degli utenti Android, questa novità del sistema operativo 12 sarà a tutti gli effetti utile. Se l’interazione tra l’utente e l’Assitente dovesse complicarne l’attivazione, o rallentare il riavvio e lo spegnimento del device, forse potrebbe non essere una novità gradita da chi usa uno smartphone Android.

Non perdetevi tutte le altre novità di Android 12, compreso cosa cambia con il nuovo design, Material You.

PCProfessionale © riproduzione riservata.