Su Twitter sono stati pubblicati interi film: cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni il caos sta regnando su Twitter, tra dimissioni dei dipendenti e minaccia di cancellazione del social, hanno anche iniziato a essere pubblicati interi film piratati. Ma cosa sta succedendo e perché nessuno li ha bloccati per tempo?

Twitter è stato colpito da un problema di protezione del copyright dei contenuti, che ha portato un utente a pubblicare diversi film nella loro interezza. Come riporta il sito The Verge, grazie a questa falla sono stati pubblicati integralmente diversi film, tra cui The Fast and the Furious: Tokyo Drift, divisi in clip di due minuti su quasi 50 tweet.

Gli utenti del social hanno potuto guardare questi film in modo frammentato per oltre 24 ore. Infatti nessuno ha rimosso quanto pubblicato online prima di un giorno. Solo nelle ultime ore l’account che aveva caricato le pellicole è stato sospeso. Basti pensare che in passato situazioni analoghe si sono risolte in pochi minuti grazie a dei moderatori.

Ma perché è successo? Online si giustifica quanto accaduto con il licenziamento in massa di alcuni dei dipendenti di Twitter. Molti infatti apparterrebbero alla divisione legata alla pirateria, e per questo non tutta la forza lavoro era concentrata su quanto stava accadendo.

Oltre a The Fast and the Furios, su Twitter altri utenti hanno condiviso i film Hackers, Need for Speed e Avatar, ora rimossi. Una cosa divertente da pensare è che Elon Musk, ora proprietario del social, voleva introdurre una funzione per vedere video lunghi di oltre 40 minuti per gli abbonati di Twitter Blue.

