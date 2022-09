1 Le nuove funzioni di iOS 16

Il giorno è arrivato: dalle 19 del 12 settembre sarà possibile aggiornare i propri dispositivi Apple a iOS 16 e usufruire delle sue nuove funzioni.

Per farlo vi consigliamo di leggere con cura la nostra guida dedicata.

Ecco quindi tutte le novità di iOS 16.

Schermata di blocco

Schermata di blocco

Con iOS 16 tra le funzioni più importanti troviamo la schermata di blocco su iPhone, che si potrà personalizzare al massimo. Dai nuovi widget, alla vasta gamma di colori e vari caratteri per impostare data e ora. Inoltre è stato introdotto un multilivello, che permetterà ai soggetti nelle immagini scelte come sfondo di apparire attorno all’orario, andando a creare un senso di profondità. Ora si possono creare più schermate di blocco con sfondi e stili diversi, e passare facilmente da una all’altra.

Passando ai diversi widget, questi consentono di dare priorità a calendario, meteo, livello della batteria, fusi orari, sveglie ma anche i progressi negli anelli Attività.

Le notifiche invece sono state riprogettate per apparire nella parte bassa della schermata di blocco, per essere più discrete. Le si possono vedere come elenco o raggruppate, oppure scegliere di nasconderle del tutto.

La funzione Attività in tempo reale permette di seguire in tempo reale un’attività o un evento in corso direttamente dalla schermata di blocco. Ad esempio? Partite di calcio, delivery di cibo, car sharing e tanto altro.