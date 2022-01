In arrivo le Storie di TikTok anche nel feed

Nel corso del 2021 TikTok ha annunciato il debutto della funzione Storie anche per la sua app, cavalcando l’onda del successo dello strumento già presente su Snapchat e Instagram. Questa novità non è ancora disponibile per tutti gli utenti della piattaforma, ma si sta già sperimentando per includere un nuovo design delle Storie. Infatti il desiderio del social sarebbe di inserirle anche all’interno del Feed principale.

La notizia arriva dal consulente Matt Navarra, che spiega come queste saranno visualizzabili anche nella sezione Per te, e non in una pagina dedicata. Ci sarà un modo per riconoscere le Storie di TikTok dagli altri contenuti? La risposta è sì, dato che il social inserirà un tag blu per identificarle. Ecco un video di come si mostrano nel feed Per Te:

Here’s what TikTok Stories will now look like in your FYP



3/4 pic.twitter.com/vlbpCSOaWY — Matt Navarra (@MattNavarra) January 17, 2022

Al momento le Storie non sono ancora del tutto sviluppate su TikTok, dato che la funzione non è ancora stata diffusa in tutto il mondo. Secondo i primi dettagli, per accedere al servizio basta aprire la fotocamera e selezionare la voce Quick. Quindi sarebbe questo il nome, presumibilmente momentaneo, che l’app ha dato alla funzione. Le Storie sembra funzionino proprio come sugli altri social, e quindi le foto e video postati scompariranno dopo l’arco delle 24 ore. Inoltre le Storie dei profili pubblici di TikTok saranno visibili a chiunque.

Intanto, anche Instagram sta lavorando per diventare sempre più simile a TikTok. Basti pensare ai test per lo scorrimento verticale delle storie, e ha esteso la loro durata a 60 secondi. Pare che i social continuino a farsi guerra per stabilire la propria supremazia in un mercato saturo e in continua evoluzione. Vedremo chi trionferà nei cuori dei consumatori!

