Su Twitter è in arrivo una funzione per bloccare l'invio di un tweet entro 6 secondi dopo la pubblicazione: ecco come funzionerebbe

In un momento storico in cui Twitter cerca di prestare attenzione a ciò che i suoi utenti pubblicano, potrebbe arrivare una nuova funzione. Da mesi ormai il social sta portando avanti una crociata contro fake news e teorie sul COVID, risultando in una stretta sulla propria utenza. Infatti è da poco arrivata una novità che potrebbe risultare in un ban definitivo, qualora si violino le regole del social. Ma un’ulteriore nuova funzione è in arrivo.

Inizialmente si era scoperta un’interfaccia work-in-progress di Twitter, che permetteva agli utenti di annullare l’invio di un tweet entro 6 secondi dalla pubblicazione. La ricercatrice Jane Manchun Wong aveva per prima individuato la funzione, e ha fornito immagini e spiegazione di come avrebbe potuto funzionare. Successivamente Twitter ha annunciato che “Annulla invio” farà parte della rosa di funzioni inedite del servizio a pagamento Blue. Chi la vorrà utilizzare dovrà pagare un abbonamento di circa 3 dollari al mese, che dà accesso anche ad altre novità.

L’interfaccia mostrata dal video trailer della novità, include la familiare finestra di dialogo “Il tuo Tweet è stato inviato” che appare dopo l’invio di un tweet. Subito sotto però appare una novità, ovvero il nuovo pulsante “Annulla“. Questo bottone funge anche da barra di avanzamento, che mostra quanto tempo manca prima che non si possa più annullare un tweet. Esso infatti non viene subito pubblicato, ma passano sei secondi prima che questo venga inviato. In questa frazione di tempo, l’utente ha la possibilità di eliminare quanto scritto. Gli utenti possono selezionare un timer a piacere, che può mantenere privato il tweet fino a 30 secondi.

Gmail offre un’opzione simile per le e-mail, fornendo una veloce finestra per interrompere l’invio dei messaggi dopo aver fatto click su “Invia“.

La funzione “Annulla invio” farà parte futuro abbonamento Twitter Blue a pagamento, per ora disponibile solo in Canada e Australia. Non si tratta quindi del “pulsante di modifica” che gli utenti di Twitter richiedono da sempre, ma di qualcosa che offrirebbe comunque agli utenti la possibilità di interrompere rapidamente la pubblicazione di un tweet. Come vi spieghiamo in questo articolo, la funzione di modifica potrebbe non arrivare mai. Potrebbe risultare utile se si rileva un errore di battitura dell’ultimo secondo.

