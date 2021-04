Presto su WhatsApp sarà attivata la funzione che ingrandisce l'anteprima dei media ricevuti in chat: ecco come si presenterà la novità

Continuano le novità per gli utenti di WhatsApp. Infatti l’azienda sembra che sia alla ricerca di quante più feature inedite da proporre alla propria utenza, per migliorare la sua app di messaggistica. Dopo aver scoperto che presto si potrà spostare in tranquillità tutte le chat da iOS a Android e viceversa, è ora in arrivo un’altra funzione. Si tratta di una comoda novità per l’anteprima dei media inviati.

Come scoperto dall’attendibile WABetaInfo, analizzando la beta di WhatsApp 2.21.8.1 per Android o 2.21.70.11 per iOS, sembra che presto arriverà una miglioria delle anteprime dei media. Infatti pare che prossimamente si potrà visualizzare un’anteprima più grande rispetto a quella attuale. Quando quindi si invieranno nuovi contenuti, questi saranno mostrati in maniera più ampia e chiara, invece che tagliando l’immagine o il video come succede al momento. Come dimostra il seguente screenshot, il cambiamento è abbastanza notevole. Infatti presto gli utenti di WhatsApp potranno visualizzare un’anteprima del contenuto media più preciso, senza per forza doverlo aprire. Vi lasciamo un paragone tra prima e dopo:

Gli screenshot di WABetaInfo

Con questa novità, gli utenti potranno quindi attingere con più velocità ai media ricevuti in chat. Inoltre, per alcuni smartphone, non ci saranno più possibili rallentamenti nelle animazioni o nell’apertura dei file. Si eviteranno quindi step aggiuntivi che rallentano la visione di ciò che ci viene inviato su WhatsApp.

Per ora non è chiaro quando questa funzione raggiungerà tutti gli utenti di WhatsApp. Quindi restiamo in attesa di aggiornamenti in merito alla nuova visualizzazione delle anteprime media. Comunque WhatsApp si sta continuamente rinnovando, proponendo svariate feature. Tra queste vi ricordiamo che su WhatsApp si potrà presto cambiare il colore del tema e che presto WhatsApp sarà attivabile su più dispositivi in contemporanea.

PCProfessionale © riproduzione riservata.