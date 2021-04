WhatsApp: nuove informazioni sui messaggi che si autodistruggono

Una delle novità più attese di WhatsApp è sicuramente la funzione per autodistruggere i messaggi all’interno delle chat. Il sistema di messaggistica inoltre starebbe pensando a uno strumento simile, ma dedicato ai media. Si tratterebbe di una novità simile ai messaggi effimeri già presenti nell’applicazione, ma più ampia. Si passa da una feature che dura 7 giorni a una che permette ai messaggi di esaurirsi in una sola giornata. Trascorse le 24 ore, i messaggi inviati dopo l’attivazione della funzione sarebbero quindi automaticamente eliminati dalle chat scelte. Ma ecco alcune novità:

A marzo ci si chiedeva se la nuova opzione fosse destinata a sostituire quella già presente. Ma ha chiarito il tutto WABetaInfo, rendendo noto che saranno gli utenti a poter decidere in autonomia quanto tempo far trascorrere prima che i messaggi si autodistruggano.

Come attivare questa nuova funzione? Per farlo basterà recarsi nelle Impostazioni di WhatsApp, alla sezione Messaggi Effimeri. A questo punto all’utente sarà proposta la rosa di scelte tra le quali decidere. Si potrà quindi scegliere tra tre opzioni: 24 ore, 7 giorni o disattivare la funzione.

Secondo quanto riportato, WhatsApp starebbe per lanciare questa nuova funzione ancora in fase di test. Presto, però, questa potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti. Grazie a WaBetaInfo abbiamo già un’anteprima di cosa ci aspetterà.

Come funzionano i Messaggi Effimeri

Al momento non è chiara una data di rilascio, ma la fonte sostiene che questa la nuova funzione sarà disponibile in un prossimo aggiornamento su iOS, Android e Web / Desktop.

