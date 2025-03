News

Nicolo Figini | 14 Marzo 2025

Apple iPhone 16

L’iPhone 16 non avrà altre colorazioni se non quelle già esistenti. Questa la decisione della Apple. Ecco il motivo

La Apple ha deciso di non produrre altre colorazioni per quanto riguarda gli iPhone 16 quest’anno. Ecco il probabile motivo dietro la scelta.

Non ci saranno nuovi colori per iPhone 16

I fan della Apple e tutti coloro che usano un iPhone 16 o 16 Pro rimarranno molto delusi dall’apprendere questa notizia. Purtroppo, come già capitato nel 2024, anche quest’anno l’azienda non introdurrà nuove colorazioni per questo tipo di dispositivo.

LEGGI ANCHE: WhatsApp introduce la possibilità di disattivare la videocamera prima di rispondere a una videochiamata

Come riporta anche il sito HDBlog, il motivo non si conosce ma potrebbe celarsi dietro a un cambio di strategia finalizzato a concentrare i propri sforzi sulla vendita del recente iPhone 16e. Si tratta di un’alternativa più economica al modello originale e solo in colorazione nera e bianca. Potrebbe anche essere, però, che la decisione sia stata presa a prescindere da tutto ciò.

Tornando all’iPhone 16 e 16 Pro, i colori attualmente disponibili sono: blu oltremare, verde acqua, rosa, bianco e nero. Solitamente, tra marzo e aprile, gli utenti più appassionati erano soliti sintonizzarsi sui canali della Apple per scoprire altre gradazioni di colore ma questa volta non sarà così.

La novità, tuttavia, sta nelle custodie e anche nei cinturini degli Smartwatch! In precedenza, infatti, vi abbiamo parlato di questa nuova gamma di accessori che potrebbero andare a compensare quanto è stato eliminato con questa mossa. Chi vorrà avere lo smartphone color mandarancio o verde boreale potrà realizzare il suo desidero e la stessa cosa vale anche per l’orologio smart di Apple.

LEGGI ANCHE: Un nuovo aggiornamento di iOS risolve un bug che mina la sicurezza di tutti gli iPhone

Ovviamente, nel caso in cui la situazione dovesse mutare vi terremo aggiornati ma la decisione sembra definitiva. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.