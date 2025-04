News

Nicolo Figini | 3 Aprile 2025

Apple Watch si è aggiornato con watchOS 11.4 e ha introdotto diverse funzioni tra le quali anche quella che permette di controllare il robot aspirapolvere a distanza.

La novità su Apple Watch

Il nuovo aggiornamento di sistema per Apple Watch è finalmente arrivato e ha apportato le modifiche promesse ma anche qualcosa di più. Tempo fa vi avevamo anticipato che sarebbe arrivata una funzione relativa alla sveglia.

Questa si chiama Sleep Wake Up e permette di aggirare la modalità silenziosa così da poter lasciar suonare liberamente lo smartwatch. Ricordiamo che non è automatica e bisogna impostarla manualmente per ogni singola sveglia alla quale si vuole applicare.

Tra le novità introdotte all’aggiornamento di Apple Watch, però, riscontriamo anche il supporto ai robot aspirapolvere compatibili all’interno dell’app Casa. Questi dispositivi potranno essere ora aggiunti alla propria rete, inseriti in automazioni oppure controllati tramite comando vocale a distanza, come riporta anche il sito HDBlog.

Sicuramente una mossa vincente e molto comoda che l’azienda ha pensato per rendere più semplice la vita di chi si deve occupare delle faccende domestiche. Ma non finisce qui perché sono stati risolti anche alcuni bug, come quello che “poteva rendere non reattiva la selezione dei quadranti durante il cambio“.

Queste sono le principali ma dobbiamo essere pronti a un ulteriore passo in avanti perché già da qualche tempo si parla dell’Apple Watch Ultra 3, all’interno del quale sarà inserito l’SOS via satellite. In tal modo, nel caso in cui ci si dovesse perdere, si potrà essere sempre ritrovati dai soccorsi. Tutto ciò che si dovrà fare sarà puntare lo smartwatch verso il cielo e nella direzione indicata.

Non ci resta che attendere la conferma e la data di uscita ufficiale di rilascio.