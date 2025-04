News

Nicolo Figini | 3 Aprile 2025

WhatsApp

Meta AI su WhatsApp permetterà di creare delle immagini che poi si potranno inserire all’interno degli aggiornamenti di stato. Ecco che cosa succedeà.

Immagini AI negli stati di WhatsApp

Mate AI è arrivata anche su WhatsApp alcuni giorni fa e il riscontro con gli utenti è stato abbastanza altalenante. Da una parte c’è chi è del tutto a favore mentre dall’altra le persone sono contrarie al suo utilizzo.

Chi è restio prima o poi dovrà arrendersi perché l’intelligenza artificiale è ormai sempre più presente nella vita quotidiana di tutti noi e non se ne andrà da nessuna parte. Qualche tempo fa vi avevamo parlato del fatto che l’app avrebbe presto introdotto immagini create con l’AI per le chat di gruppo.

Adesso, qualcosa di simili è stato rivelato che per gli aggiornamenti di stato. L’utente AssembleDebug su Twitter ha segnalato che WhatsApp starebbe lavorando a una nuova funzione che si basa sulla creazione di post derivanti dall’intelligenza artificiale.

Ciò significa che probabilmente, tra non molti, tutti quanti potremo creare biglietti d’auguri personalizzati o qualsiasi altro concetto astratto che ci viene in mente e condividerlo all’interno di chat e aggiornamenti di stato. Una novità che sta già facendo molto discutere ma per il momento si tratta solo di indiscrezioni perché non sappiamo se tale strumento verrà davvero sviluppato.

Bisogna prendere questa informazione con le pinze ma nel momento in cui ne dovessimo sapere di più, in futuro, non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, possiamo dire con certezza che WhstaApp sta sviluppando altri tools che si discostano dall’AI, come per esempio il fatto di poter aggiungere l’app come predefinita per le chiamate e i messaggi.