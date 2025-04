News

Nicolo Figini | 3 Aprile 2025

iOS

Chi ha aggiornato il sistema dei dispositivi Apple a iOS 18.4 ha notato un bug un po’ fastidioso. Alcune app sono tornare sullo smartphone anche se erano state cancellate da tempo.

L’errore dell’aggiornamento iOS 18.4

Da qualche giorno, per tutti coloro che hanno un dispositivo Apple, ha fatto la sua introduzione il nuovo aggiornamento di sistema iOS 18.4. Tra le novità apportate, per esempio, possiamo citare il supporto ad Apple Intelligence anche all’interno dell’Unione Europea e soprattutto l’inserimento della lingua italiana.

Non manca poi un upgrade per quanto riguarda Siri, che può avere accesso alle informazioni personali dell’utente così da fornire risposte più precise alle richieste. L’assistente vocale, inoltre, è in grado di interagire meglio con le applicazioni e riuscirà a capire più chiaramente la voce di chi parla.

Ma non è tutto oro quel che luccica perché iOS 18.4 ha portato anche un bug segnalato da vari utenti in tutto il mondo. Come riporta anche il sito HDBlog, questo farebbe apparire sullo schermo app che sono state già cancellate dalle singole persone in passato. Non è ancora chiaro perché stia capitando tutto ciò, ma è bene chiarire che non succede a chiunque.

Al momento non esiste una spiegazione, né tantomeno una soluzione a questo bug. Bisognerà aspettare che la Apple rilasci dichiarazioni ufficiali non appena avrà fatto i propri controlli in merito. Si ipotizza che tutto ciò potrebbe dipendere solo dal tipo di modello di iPhone che si utilizza oppure la posizione geografica dell’utente.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più. La soluzione, per adesso, è quella di eliminare in maniera manuale le app che sono riapparse e non si vogliono più tenere.