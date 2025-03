News

Nicolo Figini | 14 Marzo 2025

Stando alle ultime indiscrezioni, si sta lavorando a un nuovo modello AI per Chat GPT in merito alla scrittura creativa

ChatGPT sta lavorando su un nuovissimo modello AI che permetterà risultati più avanzati nella scrittura creativa. Volete diventare autori professionisti? Questa potrebbe essere la vostra occasione.

La scrittura creativa su ChatGPT

Siete pronti a scoprire una nuova funzione di ChatGPT che potrebbe cambiare la vostra vita per sempre tramutandovi in dei bravissimi scrittori?

In passato abbiamo parlato del fatto che l’intelligenza artificiale avrebbe introdotto varie personalità in modo da rendere più umana la conversazione. Si passa da quello più chiacchierone a quello più scettico o visionario. Per alcune persone tali funzioni sono già apparse, per poi sparire molto in fretta.

Tornando al discorso principale, ChatGPT sta lavorando a un nuovo modello AI per quanto riguarda la scrittura creativa. Sam Altman, l’amministratore delegato di OpenAI, ha infatti annunciato sul suo profilo Twitter di star impiegando il suo tempo in questo progetto:

“Abbiamo addestrato un modello che è bravo nella scrittura creativa. Non sono ancora sicura come e quando verrà rilasciato. Questa per me è la prima volta che rimango colpito da qualcosa scritta dall’intelligenza artificiale. Ha colto in pieno il concetto della metanarrativa”.

In seguito ha copiato e incollato il testo, in inglese, scritto da ChatGPT. Il semplice prompt è stato: “Per favore, scrivi una storia breve metanarrativa riguardante l’AI e il lutto“. Tutto ciò, però, ha fatto storcere il naso a molti utenti perché la creatività dovrebbe essere una prerogativa umana e non delle macchine. La discussione infiammerà sicuramente gli animi di molti professionisti e non.

