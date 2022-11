Come far evolvere Primeape in Annihilape su Pokémon Scarlatto e Violetto

Tra i tanti Pokémon catturabili in Scarletto e Violetto c’è anche il nuovo Annihilape: ecco come trovarlo e far evolvere Primeape

La nona generazione Pokémon, arrivata su Nintendo Switch con Pokémon Scarlatto e Violetto ha introdotto anche Annihilape, evoluzione di Primeape. Questo Pokémon, di tipo Lotta/Spettro è quindi una nuova evoluzione del mostriciattolo di prima generazione. Ecco come far evolvere Primeape in Annihilape in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dove si cattura Primeape in Pokémon Scarlatto e Violetto

Per poter ottenere Annihilape, è prima di tutto necessario catturare un esemplare di Mankey, la prima versione del Pokémon. Questo si può trovare in diversi luoghi della mappa, ed è facile da incontrare, dato che il suo spawn rate è alto. Mankey può essere trovato in tutta la regione, in quasi tutti i luoghi, dall’area 4 all’area 5 fino all’area 1. Una volta catturato basterà far evolvere Mankey in Primeape, portandolo fino al livello 28.

Come evolvere Primeape in Annihilape

Una volta catturato Mankey e ottenuto Primeape in Pokémon Scarlatto o Violetto, per farlo evolvere sarà necessario fare uso di una tattica introdotta in Pokémon Leggende Arceus. Infatti questo Pokémon non si evolve semplicemente accumulando punti esperienza e salendo di livello. Per stimolare l’evoluzione di Primeape in Annihilape sarà necessario usare determinate mosse per un determinato numero di volte.

Il Pokémon Suinpanzé dovrà usare l’attacco Pugnorabbia per ben 20 volte. Solo così si potrà far evolvere Primeape in Annihilape. Questo metodo avverrà in maniera naturale se si usa il Pokémon nella propria squadra, oppure sarà da utilizzare semplicemente per completare il Pokédex. La mossa di tipo Spettro ha solo 10pp, quindi si dovranno usare degli Etere o fermarsi in un Centro Pokémon per guarire almeno una volta.

PC Professionale © riproduzione riservata.