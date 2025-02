Cos’è la “modalità tartaruga” di WhatsApp

News

Martina Pedretti | 18 Febbraio 2025

Facciamo chiarezza sulla modalità tartaruga” di WhatsApp

Negli ultimi giorni, il termine “modalità tartaruga” di WhatsApp ha guadagnato popolarità sul web, suscitando curiosità tra gli utenti. Tuttavia, è importante chiarire che non esiste alcuna funzionalità ufficiale con questo nome all’interno dell’app di messaggistica.

La cosiddetta “modalità tartaruga” è semplicemente una personalizzazione estetica dell’icona di WhatsApp, ottenuta tramite applicazioni di terze parti come Nova Launcher.

Nova Launcher è un’app disponibile per dispositivi Android che consente di personalizzare l’interfaccia del proprio smartphone, permettendo, tra le altre cose, di modificare le icone delle applicazioni. Per “attivare” la “modalità tartaruga”, gli utenti possono sostituire l’icona standard di WhatsApp con un’immagine raffigurante una tartaruga. Ecco come procedere:

Installare Nova Launcher: Scaricare e installare l’app dal Google Play Store. Impostare Nova Launcher come predefinito: Dopo l’installazione, selezionare Nova Launcher come launcher predefinito del dispositivo. Scegliere un’icona a forma di tartaruga: Cercare online un’immagine di una tartaruga in formato PNG con sfondo trasparente e salvarla sul dispositivo. Modificare l’icona di WhatsApp: Nella schermata principale, tenere premuta l’icona di WhatsApp fino a quando non appare l’opzione “Modifica”. Selezionare l’immagine della tartaruga precedentemente salvata e confermare la scelta.

È fondamentale comprendere che questa modifica riguarda esclusivamente l’aspetto estetico dell’icona e non introduce nuove funzionalità o modalità operative all’interno di WhatsApp. La diffusione del termine “modalità tartaruga” è frutto di una tendenza virale che ha portato molti a credere nell’esistenza di una nuova funzione, quando in realtà si tratta solo di una personalizzazione grafica.

Non è insolito che sul web si diffondano fake news riguardo WhatsApp. Basti pensare che solo qualche settimana fa si era fatta largo una voce sulla possibile introduzione della terza spunta blu.

Intanto WhatsApp continua a lavorare su nuove funzioni, come la traduzione automatica, la trascrizione degli audio e tanto altro.