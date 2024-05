News

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

Altre importanti modifiche sul Digitale Terrestre che ora vanta la presenza di altri nuovi canali. Quali? Vediamoli insieme.

I nuovi canali sul Digitale Terrestre

Grandi movimenti in queste ultime settimane sul Digitale Terrestre, con l’arrivo o il ritorno di alcuni canali. Dopo il passaggio di alcuni canali all’HD (Pensiamo per esempio a La7d), ci sono degli altri cambi molto interessanti sulla piattaforma. Nel dettaglio vi parliamo di alcuni che sono presenti in un mux locale.

Di cosa tratta nel dettaglio? Facciamo riferimento al Mux Locale 2 in Emilia Romagna, dove sono giunti dei nuovi canali. Nello specifico alla posizione 72 presente nella guida TV del Digitale Terrestre è stato inserito il network Odeon24. Ma non solo, perché all’LCN 81 invece troviamo l’inedita Rete 8 QSVS. Quest’ultimo ha preso il posto di Radio Italia anni 60 TV, che trasmette con la risoluzione 1920×1080 pixel.

Ma non solo, perché andando di un canale più avanti non è più in onda l’emittente E’TV Rete 17 su canale 82. Al suo posto troviamo Telecolor, che ha la definizione standard.

Delle altre modifiche presenti nello stesso mux, vi vogliamo segnalare anche che all’LCN 88, vediamo la presenza dell’emittente musicale dal nome Made In Bo radio-TV. Questa ha ripristinato la sua risoluzione a 1920×1080 pixel, rispetto ai precedenti 1280×720 pixel.

Come spiegato più volte è necessario attivare la sintonizzazione automatica di decoder e TV per non perdervi nemmeno un aggiornamento. Questo vi permetterà di conseguenza di non dover fare il passaggio manualmente.

Queste sono solo alcune delle recenti novità attuate dal Digitale Terrestre. E siamo certi che ne arriveranno ancora delle altre molto presto, che certamente troverete utili. Alla prossima news!