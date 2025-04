News

Nicolo Figini | 9 Aprile 2025

ai Robot

Il centro di ricerca della Disney ha dato vita alla versione reale del robot Wall-E, protagonista dell’amato cartone omonimo, alimentandolo con l’intelligenza artificiale.

Wall-E prende vita grazie all’AI

L’intelligenza artificiale ci ha regalato varie sorprese per quanto riguarda i robot umanoidi e la loro capacità di replicare movimenti o personalità umane. Basti pensare, per esempio, a quando abbiamo parlato dell’automa in grado di danzare come un ballerino professionista oppure a quelli che assomigliano in tutto e per tutto a degli esseri umani.

LEGGI ANCHE: Spotify inserisce la pubblicità per gli utenti Premium? La piattaforma rompe il silenzio

Anche la Disney, attraverso il suo polo per la ricerca scientifica e tecnologica, ha voluto creare un robot utilizzando l’intelligenza artificiale. Nel video qui sotto possiamo vedere delle immagini che ritraggono un automa molto simile a quello che molti fan hanno adorato nel cartone animato Wall-E.

Il piccolo robot, ovviamente non assomiglia a una persona ma è in grado di replicare gesti fluidi come un saluto con la mano e di parlare dicendo “ciao“. Alla macchina sono stati insegnati gli stati d’animo che prova un qualunque essere umano: gentilezza, timidezza, entusiasmo e rabbia.

I comandi impartiti da un professionista venivano registrati così come le pose assunte dall’operato. Una volta raccolte le interazione, quindi, i dati sono stati elaborati da un sistema d’intelligenza artificiale che ha analizzato ogni movimento. Come riportato anche nel video, dunque il robot ha imparato a imitare il movimento dell’umano rispondendo anche allo stesso modo.

LEGGI ANCHE: Apple Watch, ecco il cinturino celebrativo di cui esistono solo 4 copie in tutto il mondo

Un esperimento di grande successo al quale tutti adesso possono assistere grazie alle immagini che sono state rilasciate dal canale YouTube DisneyResearchClub. Nel caso in cui dovessero esserci nuovi sviluppi o informazioni non esiteremo ad aggiornarvi il più in fretta possibile per non farvi perdere nulla.