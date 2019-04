L’hardware di Steam a marzo 2019: GeForce 1060 è la GPU più popolare

Steam ha aggiornato la sua consueta analisi dei componenti hardware dei PC usati per il gaming, confermando la popolarità delle GPU discrete della passata generazione. AMD continua a essere la cenerentola del settore.

Puntuale come ogni mese, anche a marzo 2019 sono arrivati i nuovi sondaggi di Steam sull’hardware e il software usato sui PC da gioco. E si tratta di numeri che, come al solito, fotografano la ricchezza delle soluzioni a disposizione per il gaming sulla piattaforma informatica par excellence ma anche una certa monotonia sulle marche predilette dagli utenti.

Il Sondaggio hardware e software di Steam per il mese appena concluso incoronano prima di tutto GeForce GTX 1060 come la scheda grafica discreta più popolare in assoluto: la GPU NVIDIA basata su architettura Pascal è utilizzata dal 15,58% dei giocatori, una cifra inarrivabile per qualsiasi altra GPU che però flette dello 0,30% rispetto al mese precedente.

I prodotti NVIDIA occupano tutti i primi posti della classifica delle GPU più usate, con GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050 e GeForce GTX 1070 al secondo, terzo e quarto posto; le schede RTX dell’architettura Turing hanno ancora parecchia strada da percorrere per surclassare Pascal, sebbene la GPU di fascia media GeForce RTX 2060 – ideale sostituta della GTX 1060 – abbia questo mese debuttato su Steam con un solido +0,27%.

Nel complesso, le GPU NVIDIA sono in possesso di oltre il 74% dei giocatori che usano Steam, mentre AMD e Intel si dividono le briciole con il 14,9% e il 10,21% del mercato. Laddove Intel si prende la rivincita è prevedibilmente sul fronte delle CPU, visto che il colosso di Santa Clara è ancora preferito dall’82% degli utenti rispetto ad AMD. Il trend però è in favore di quest’ultima con un +0,68% rispetto al mese scorso.

Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita nel business degli store digitali di videogiochi per PC, Steam continua a rappresentare un autentico colosso di settore con decine di milioni di utenti che accedono ogni giorno al servizio. I dati forniti dalla piattaforma di Valve rappresentano quindi un’indicazione particolarmente importante per verificare l’andamento dell’hardware informatico dedicato al gaming – e quindi le tendenze del mercato PC nel suo complesso.

