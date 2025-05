Come commentare con foto sotto ai video di TikTok

HowTo

Martina Pedretti | 15 Maggio 2025

Se negli ultimi giorni hai notato commenti con immagini sotto ai video di TikTok, non ti stai immaginando nulla: l’app ha appena lanciato una nuova funzione che permette di commentare con foto. Una vera svolta per la piattaforma, che finora permetteva solo testo ed emoji nei commenti.

Ora puoi caricare meme, selfie, screenshot divertenti o la foto del tuo cane direttamente nei commenti di un video. L’unico limite? Le immagini devono rispettare le Linee Guida della Community.

Ecco i passaggi per usare questa nuova funzione:

Apri un video su TikTok e tocca l’icona a forma di nuvoletta per aprire i commenti. Accanto al campo di testo, sulla destra, vedrai un pulsante con l’icona quadrata delle foto. Tocca quel pulsante per accedere al tuo rullino fotografico. Seleziona l’immagine che vuoi caricare. Tocca la freccia rosa per inviare il tuo commento con foto.

E se non vedi il pulsante immagine?

Non tutti gli utenti hanno ancora accesso alla funzione. TikTok spesso distribuisce le novità in modo graduale per testarle su un numero limitato di account.

Se il pulsante per commentare con foto su TikTok non è disponibile:

Aggiorna l’app TikTok all’ultima versione disponibile.

TikTok all’ultima versione disponibile. In alternativa, prova a disinstallare e reinstallare l’app.

l’app. Se ancora non funziona, probabilmente devi solo aspettare il rollout ufficiale.

TikTok non ha ancora annunciato una data precisa per il rilascio globale dei commenti con foto, ma la funzionalità dovrebbe arrivare a tutti nelle prossime settimane.