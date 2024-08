Come rimpicciolire la tastiera su iPhone

HowTo

Martina Pedretti | 16 Agosto 2024

iOS iPhone

La guida su come fare a rimpicciolire la tastiera su iPhone per riuscire a digitare anche con una mano sola

Scopriamo come rendere più piccola la tastiera sullo schermo di iPhone

Nell’epoca in cui gli smartphone diventano sempre più grandi (già abbiamo paura delle dimensioni del futuro iPhone 16), non tutti si riescono ad abituare a uno schermo e a una tastiera così grandi. Ma forse non sanno che si può rendere la tastiera dell’iPhone più piccola in modo che si possa messaggiare anche con un solo pollice?

Molti di mandano quando siamo in movimento o quando abbiamo le mani occupate, in treno, sul divano mentre cerchiamo di goderci uno spuntino, o anche mentre cuciniamo. Mandare messaggi con una mano non sempre è facile. Tuttavia rimpicciolire la tastiera del proprio iPhone è una soluzione.

Apple ha introdotto questo semplice trucco per spostare la tastiera su un lato dello schermo con l’aggiornamento di iOS 11, e sono in molti a usarli. La parte migliore è che la configurazione richiede solo pochi secondi e non richiede app o download di terze parti.

Come si rimpicciolisce quindi la tastiera su iPhone? Tutto quello che bisogna fare è aprire l’applicazione in cui si vuole scrivere del testo (che sia WhatsApp, iMessage, Instagram, X o TikTok), individuare l’icona del globo nella parte inferiore sinistra della tastiera e tenerla premuta. Così verranno visualizzate tre diverse immagini di opzioni: tastiera a sinistra, tastiera centrale, e tastiera a destra. Da qui si potrà scegliere quale modalità fa al proprio caso a seconda del momento.

Per tornare alla configurazione tradizionale della tastiera, basta poi premere la freccia grigio chiaro che si trova su uno dei lati della tastiera, a seconda della configurazione. Toccandola infatti si ingrandisce di nuovo la tastiera a tutto schermo.

Conoscevate questo trucchetto?