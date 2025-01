HowTo

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2025

TikTok

Vediamo insieme come si fa il commento con il ragno che tanto sta impazzando in queste ore su TikTok. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Dopo avervi spiegato come vedere quante ore si passano su TikTok oppure come guardarlo sulla TV, passiamo a un nuovo argomento sul noto social. Proprio nell’ultimo periodo infatti sono diventati alcuni commenti decisamente particolari. Si parla nello specifico di quelli con immagini, gif o sticker. Uno dei più famosi riguarda un ragno che cammina sul testo di un commento.

Ma come si fa il commento con il ragno su TikTok? Facciamo subito chiarezza.

Iniziamo con il dire che l’opzione non è disponibile per tutti. Infatti si tratta di una versione Beta dell’app che ha dato modo agli utenti più fortunati di poter testare questo servizio. E dunque come fare. Una volta aperta la sezione dei commenti, in basso, dovrebbe uscirvi un’icona con la classica @, l’icona con le varie emoji, così come quella delle gif e sticker.

Fatto ciò dovreste semplicemente cliccarci sopra e scegliere quella che preferite.

Qualcuno ha parlato di una versione premium di TikTok, ma si tratta di una vecchia fake news che non ha nulla a che vedere con ciò. Nel mentre si fanno tante teorie e c’è chi sostiene si possa fare solo se sia localizzato l’account in Egitto. Ma niente di tutto ciò sembra reggere tra queste teorie.

Unica cosa da fare è aspettare gli aggiornamenti utili per tutti gli utenti e la funzione potrebbe essere al momento in fase di test o di lancio su TikTok. Quindi ora come ora solo alcuni possono usufruirne. Ma staremo a vedere quando e se arriverà in via ufficiale!