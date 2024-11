Come trasformare il tuo nome in un’emoji con l’AI di TikTok

HowTo

Martina Pedretti | 19 Novembre 2024

TikTok

Su TikTok spopola il filtro che trasforma il tuo nome in un’emoji grazie all’intelligenza artificiale: ecco come usarlo

TikTok sta conquistando gli utenti con un nuovo trend virale: il Filtro Nome Emoji, che permette di trasformare il proprio nome (o qualsiasi parola) in un’emoji personalizzata. Scopri come usare questo strumento e mostrare al mondo come ti chiami in formato emoji.

Come funziona

Le emoji fanno parte del nostro linguaggio quotidiano, ma chi non vorrebbe una faccina unica, creata apposta per sé? Grazie all’intelligenza artificiale, c’è un nuovo filtro su TikTok traduce i nomi in rappresentazioni grafiche creative, utilizzando emoji esistenti per formare composizioni divertenti e personalizzate. Questo trend è perfetto per aggiungere un tocco unico ai tuoi video sui social, divertendoti con il nuovo filtro virale.

Leggi anche: Svelate le nuove emoji in arrivo nel 2026

Come usare il Filtro Nome Emoji su TikTok

Seguendo questi semplici passaggi, puoi creare la tua emoji personalizzata su TikTok:

Trova il Filtro Emoji Name

Apri l’app TikTok.

Nella barra di ricerca, digita “ Emoji Name Filter ”.

”. Nei risultati, cerca il filtro specifico con la descrizione “Emoji Name Filter” e tocca per aprirlo.

Applica il filtro

Tocca il pulsante “ Usa questo effetto ” per attivarlo.

” per attivarlo. Inserisci il tuo nome o il testo che desideri trasformare in un’emoji.

Crea e condividi

Registra il tuo video con il filtro applicato.

Condividilo sui social per far vedere a tutti il tuo nome trasformato in un’emoji!

L’Emoji Name Filter è un esempio perfetto di come l’intelligenza artificiale possa rendere i social media ancora più interattivi e divertenti. Corri su TikTok e crea subito la tua emoji personalizzata!