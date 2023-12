Come usare il filtro AI per espandere le foto su TikTok

HowTo

Martina Pedretti | 20 Dicembre 2023

ai intelligenza artificiale TikTok

Come si usa il filtro AI per espandere le foto su TikTok per creare video di tendenza? Ecco la guida usando CapCut

TikTok, come fare i video con il filtro AI che espande le foto

Aiuto! Una tendenza sull’intelligenza artificiale su TikTok sta conquistando le pagine Per Te di tutto il mondo. Infatti sta spopolando un nuovo filtro AI che permette di estendere le nostre foto, aggiungendo sfondi e dettagli falsi. Ma come si usa?

Il filtro AI che espande le immagini sta diventando virale su TikTok, ma per usarlo bisogna scaricare una seconda app, CapCut. Quindi il primo passo per prendere parte a questa tendenza molto strana è scaricare CapCut.

Ora è necessario trova il giusto modello, ma dato che questo filtro AI è così diffuso, ci sono diversi modelli sia su CapCut e TikTok. Per trovarli basta semplicemente cliccare su un video TikTok in cui qualcuno usa il filtro e sopra il nome dell’utente verrà scritto “‘CapCut | Prova il modello IA Espandi“. Fai clic su su quel pulsante e quindi fare clic su “Utilizza modello in CapCut“.

Una volta che si apre CapCut con il modello scelto, bisogna fare clic sul pulsante blu “Usa modello“. Così apparirà una richiesta di autorizzazione e, se si è d’accordo, basta cliccare su “Consenti” e concedere a CapCut l’accesso a tutte le foto. Ora si possono quindi scegliere dalla Galleria sei foto da caricare ed espandere con il filtro AI.

Una volta finita la selezione delle foto, si clicca su “Anteprima” in basso a destra nel video. Ciò scaricherà automaticamente anche una copia del video sul telefono. Il prossimo step prevede di selezionare “Aggiungi suono in TikTok” in alto a destra. Così l’app esporterà automaticamente il video su TikTok e aggiungerà l’audio di tendenza. A questo punto basta modifica il video normalmente e pubblicarlo.

Quasi tutti coloro che hanno pubblicato questa tendenza hanno commentato quanto sia inquietante il filtro AI che espande le foto. Dopotutto, uno dei modelli più usati su TikTok recita “questo filtro AI non ti farà dormire“.