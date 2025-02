TikTok: come vedere chi ha visualizzato un nostro video

HowTo

Martina Pedretti | 12 Febbraio 2025

Scopri come vedere e scoprire chi ha visualizzato un nostro video su TikTok con una semplice guida in pochi passaggi

Su TikTok si può guardare chi ha visualizzato un nostro video

Vi siete mai chiesti se su TikTok si possa in qualche modo vedere chi ha visualizzato un nostro video? Scopriamo insieme come fare.

Come si legge dalle linee guida del social, gli utenti possono abilitare la funzione della Cronologia delle Visualizzazioni dei Post nelle impostazioni per tenere traccia di chi ha guardato i loro post. Solo attivando questa opzione si consente di conseguenza agli altri utenti di vedere quando si hanno visualizzato i loro post, a patto che anche loro abbiano attivato questa funzione.

La propria Cronologia delle Visualizzazioni mostra però solo le visualizzazioni degli ultimi 7 giorni per ciascun post. Le visualizzazioni dei post includono utenti che ci seguono e hanno attivato la Cronologia delle Visualizzazioni, ma anche che non ci seguono ma hanno interagito con i post, come mettere mi piace o commentare.

È importante notare che solo gli utenti di età superiore ai 16 anni con meno di 5000 follower possono utilizzare questa funzione. Se quindi superate la cifra di follower indicata, o avete meno di 16 anni, non potrete scoprire chi ha guardato i vostri TikTok.

Come attivare o disattivare la Cronologia delle Visualizzazioni dei Post per scoprire chi ha guardato i nostri TikTok? Ecco tutti i passi da seguire:

Apri l’app TikTok e vai al tuo Profilo. Tocca il menu con le tre righe in alto a destra per accedere alle Impostazioni. Seleziona “Impostazioni e Privacy“. Nella sezione “Privacy”, clicca “Visualizzazioni dei Post“. Attiva o disattiva l’opzione “Cronologia delle Visualizzazioni dei Post” con l’interruttore corrispondente.

Nel 2022, TikTok ha ripristinato anche la funzionalità per scoprire chi ha visualizzato il nostro profilo, che si può sempre attivare o disattivare. Per farlo basta recarsi in Impostazioni e Privacy e Visualizzazioni del Profilo, attivando o disattivando il toggle corrispondente.

Sapevate di queste funzionalità di TikTok?