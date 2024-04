HowTo

Andrea Sanna | 17 Aprile 2024

Spuntano su TikTok i commenti finti. Ma cosa sono nel dettaglio e come si fanno? Vediamo insieme cosa è emerso riguardo questa ultima trovata tra gli utenti della piattaforma.

Su TikTok molto spesso spuntano fuori dei commenti….finti! Vi starete domandando chiaramente cosa significa. Diversi utenti si stanno divertendo a fare dei commenti per fare degli scherzi al resto della community.

In sostanza si tratta di uno scambio di commenti tra due utenti su TikTok con tanto di like da aggiungere ma appena si prova a pigiare sul tasto si viene a scoprire che è tutto finto!

Ma come si fanno questo genere di commenti finti su TikTok? Scopriamo insieme come fare.

C’è un modo dunque per poter ricreare da soli questo genere di commenti. Vi state chiedendo come? È piuttosto semplice farlo e non c’è nulla di così complicato. Anzi. Dovrete semplicemente scrivere svolgere questi passaggi:

Scrivere un commento a vostra scelta.

Andare a capo e scrivere orario e il pulsante “Risposta” con l’emoji di un cuore con un numero a vostra scelta. Questo dovrebbe rappresentare quindi il numero di mi piace presenti nel commento finto che si è ricevuto.

Altra soluzione è fare copia e incolla da qualche altro commento su TikTok e cambiarlo in base alle proprie preferenze.

Si tratta dunque di un esempio che permette di capire in maniera piuttosto semplice come poter ricreare un commento finto su TikTok. E molto probabilmente chissà in quanti si divertiranno con questo metodo e faranno degli scherzi ai propri amici. A voi è mai capitato di trovarne?

Di recente sappiamo intanto che TikTok Lite è la nuova app in arrivo in Europa (qui per scoprire i dettagli) così come l’introduzione di Notes. Anche questa piattaforma, esattamente come le rivali, non si fa mancare proprio nulla!