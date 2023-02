News

Martina Pedretti | 22 Febbraio 2023

Apple iPhone

Apple vuole espandere la memoria RAM degli iPhone 15?

Da tanti anni ormai Apple lancia sul mercato iPhone con 6GB di RAM, ma sembra che le cose presto cambieranno. Secondo un’indiscrezione infatti sembra che l’azienda voglia aumentare la RAM sulla sua prossima linea di iPhone 15.

TrendForce infatti afferma che “Apple aumenterà la capacità e le specifiche” della RAM sulla serie15″. In precedenza si era già parlato di questa opzione, ampliando il rumor e affermando che l’azienda volesse aggiornare la memoria a 8 GB. Non sappiamo però se questa novità riguarderà solo i modelli Pro della gamma iPhone 15.

Come ormai sappiamo Apple inoltre sembra ormai pronto a dire addio alla porta Lightning in favore di quella tipo USB-C. Questo perché ormai è stato stabilito l’obbligo della porta esterna universale su tutti i dispositivi.

Si parla poi della fotocamera con sensore d’immagine avanzato, di un Ultra più costoso che mai, e di come potrebbe essere il modello Pro.

Sono molti i rumor che si susseguono su iPhone 15, ma solo prossimamente nel corso dell’anno potremo scoprire quali sono veri. Infatti è atteso per settembre il keynote dove l’intera linea sarà rivelata.

Noi proseguiremo nel tenervi informati con tutte le notizie che riguardano i nuovi iPhone e non solo. Continuate, quindi, a seguirci per non perdervi tante altre news.